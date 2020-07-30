Как правильно настроить ребенка на первый класс

Школа – большой и важный этап в жизни человека. Именно поэтому с приближением первого сентября родители будущих первоклассников всегда задаются вопросом, готов ли их ребенок к этому шагу?



Дело даже не в возрасте, а в уровне психологического, физиологического и интеллектуального развития. Можно ли подготовить ребенка к школе? Как помочь ему адаптироваться? Что делать, чтобы учеба приносила радость и удовольствие? Об этом "Дни.ру" рассказала методист, педагог Wunderpark International School Елена Судьина.

Как правильно заниматься с дошкольником

Не стоит требовать от ребенка глубоких знаний и тем более нет необходимости начинать спешно учить его читать или считать. Это приведет к стрессам и может отбить желание учиться еще до того, как он придет в школу. Так что позвольте ему набраться сил и отдохнуть в последние недели лета.

Если же вы решили заниматься дополнительно, организуйте занятия в увлекательной и доступной форме. Дозируйте информацию, не перегружайте малыша, старайтесь, чтобы каждый урок заканчивался на самом интересном месте, и ребенок с нетерпением ждал продолжения. Такой подход стимулирует желание учиться и узнавать новое, формирует любознательность, помогает увлечься процессом получения знаний.

Занимайтесь в хорошем настроении: очень важно, чтобы и вы, и ребенок были "в духе". Лучше всего заранее определить, в какое время дня малыш наиболее активен. Это может быть как утро, так и вечер – у каждого человека свои биоритмы, и нужно найти то время, когда именно ваш ребенок наиболее работоспособен. Это и будет самый удачный период для занятий.

Не допускайте, чтобы дошкольник переутомлялся. Для шестилетнего ребенка оптимальная продолжительность занятия — 25-30 минут, после чего усидчивость падает. Даже если он увлеченно занимается, нужно сделать перерыв, прогуляться или поиграть в подвижную игру. При занятиях счетом или письмом "переменки" должны быть еще чаще – каждые 10 минут. Можно размять пальчики, попрыгать, сделать зарядку или устроить музыкальную физкультминутку.

При организации рабочего места для занятий важно убрать все отвлекающие и раздражающие предметы, воспитать в ребенке привычку содержать стол в порядке. Это очень поможет ему в школьные годы, когда придется самостоятельно выполнять домашние задания. Заведите правило перед каждым "уроком" готовить рабочее место, а по окончании занятий убирать его.

Готовьте ребенка к школьной дисциплине мягко и аккуратно. Не ругайте его, если во время математики или письма он вдруг захочет рассказать историю или помечтать. Поговорите с ним об этом, а затем плавно вернитесь к работе.

Не забывайте хвалить малыша за его достижения. Похвала родителей – важный стимул в учебе, она способна поощрить и развить желание учиться. Искренняя радость по поводу успехов ребенка укрепляет его веру в себя, повышает самооценку, помогает развиваться. Ведь чтобы добиться результатов, он много трудился, проявлял упорство и настойчивость. Старайтесь помнить об этом и всегда радуйтесь победам вместе.

Как помочь ребенку адаптироваться в школе

Новый социальный статус, осознание себя учеником и школьником – это большое испытание для малыша. Самыми сложными будут первые месяцы обучения, когда ему придется привыкать абсолютно ко всему новому: окружению, правилам, распорядку дня. Чтобы облегчить адаптацию, родители могут сделать следующее:

Позаботиться о режиме дня

Во время учебы ребенок будет вставать в определенное время, и если обычно он поднимается позже, могут возникнуть сложности. Поэтому родителям стоит заранее приучить дошкольника рано просыпаться. Чтобы процесс не доставил дискомфорта, достаточно начать будить малыша всего на 10 минут раньше, а затем немного раньше укладывать его спать. Постепенно он начнет просыпаться в нужное время, и это войдет в привычку.

Поддержать иммунитет

В новом коллективе иммунитет ребенка подвергнется серьезным испытаниям. А кроме этого, добавится стресс от непривычного уровня нагрузки. Чтобы адаптация прошла легче и быстрее, начните укреплять иммунитет заранее: больше гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь спортом. Можно проконсультироваться с педиатром и подобрать другие, не менее эффективные способы поддержать и укрепить здоровье.

Успехи и достижения в учебе – это результат работы не только самого ребенка, но и его родителей. Помогайте ему, поддерживайте, напоминайте, как сильно вы верите в его способности и таланты, и создавайте возможности их развивать. И тогда школьное обучение обязательно даст прекрасные результаты!