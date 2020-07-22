Школьные фобии: что мучает ребенка

Школа – это испытание как для детей, так и для их родителей. Она становится этапом, на котором малышам приходится столкнуться с заданиями и оценками. Маленькие ученики, для которых детский сад был первым опытом длительного ухода из дома и пребывания в группе сверстников, будут испытывать стресс, связанный с переменами и требованиями школы.

Независимо от их прошлого опыта, страх ходить в школу естественен для детей – они боятся, потому что не знают, что их ждет, и переживают, что не справятся с задачами. Обычно дискомфорт сохраняется в течение первых недель, а также во время первого теста знаний или трудного задания. Если он не проходит, то, вероятно, у вашего ребенка развилась фобия.

Симптомы школьной фобии

Фобия, проявляющаяся как панический страх перед школой, является болезнью детей и подростков, для которых, иногда без объективной причины, посещение школы представляется огромной угрозой. Основной симптом фобии – это избегание школы независимо от последствий. Однако есть и соматические симптомы – это расстройства, связанные с пищеварительной системой, например, боль в животе и диарея. Также могут возникнуть головные боли, тошнота, рвота, одышка, дрожание рук и мышц, учащенное сердцебиение, повышенное потоотделение и покраснение кожных покровов.

Следует помнить, что эти симптомы представляют собой реальную реакцию организма на угрозу, а не симуляцию для получения разрешения остаться дома. У детей реакции организма, которые не обоснованы с медицинской точки зрения, обычно являются первым признаком тревоги.

Методы решения проблемы

Родители не должны недооценивать переживания ребенка и заставлять его ходить в школу. Прежде всего, нужно исключить существование реальной угрозы в школе. Это могут быть агрессивные одноклассники, использующие физическое или психологическое насилие, возможны и проблемы с токсичными учителями.

Если ребенка преследуют в школе, он может не сообщать об этом родителям из-за страха. Здесь многое зависит от его отношений с родителями. Если он чувствует себя в безопасности и доверяет им, честный разговор должен помочь выяснить, что происходит в учебном заведении. Если по какой-то причине ребенок не хочет открываться, а родители считают, что что-то не так, стоит поискать информацию в школе или у других родителей.

Иногда проблема не настолько серьезная и заключается в отсутствии чувства комфорта в группе сверстников. Это может случиться со спокойными, застенчивыми детьми, которым трудно установить контакт. Взрослые могут попытаться помочь им в этом – например, предложить организовать совместную поездку в кино или устроить другое совместное развлечение. Иногда ребенку этого будет достаточно, чтобы преодолеть барьер и перестать бояться контакта с другими.

Другой причиной школьной фобии может быть страх перед оценкой учителем, которая неизбежен в школе. Это серьезная проблема, которая проявится на последующих уровнях образования, а затем и на работе. Вот почему важно разобраться с ней как можно скорее. В этой ситуации роль родителей состоит в том, чтобы вознаграждать ребенка прежде всего за усилия, а не за результат и ни в коем случае не критиковать и не оказывать давления. Покажите ему, что каждый имеет право на ошибки и регулярно их совершает. Важно научить школьника не унывать и не думать о себе плохо.

Если несмотря на все усилия родителей ребенок все еще испытывает сильный страх перед школой, следует обратиться за помощью к детскому психологу, а также к специалисту, который работает с родителями. Важно, чтобы такая помощь оказывалась двумя способами: с одной стороны, ребенок должен учиться преодолевать страх, а с другой – родители должны получить знания о проблеме и о том, как с ней бороться.