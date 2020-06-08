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Общество

"Грязные поступки не прощаю": Тарасова разгромила избивавшего жен Башарова

Татьяна Тарасова. Фото: FTP/www.globallookpress.com
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась об оскандалившемся актере Марате Башарове. Специалист заявила, что никогда не подаст руку звезде.
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Весной этого года Марат Башаров стал гостем шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", где раскрыл правду о личной жизни. В эфире программы артист заявил, что злоупотреблял спиртными напитками и избивал возлюбленных.

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 Марат Алимжанович Башаров

Марат Алимжанович Башаров актер

Признание артиста возмутило пользователей Сети. Недовольные создали петицию о лишении Марата Башарова Государственной премии и звания заслуженного артиста Татарстана. Также авторы документа потребовали возбудить уголовное дело в отношении звезды.

На известие отреагировала Татьяна Тарасова. Тренер рассказала, что испытывает только негативные чувства по отношению к Марату Башарову. "Он талантливый человек, но грязные поступки я не прощаю. Поверьте, я ему больше руки не подам", – сказала она в недавнем интервью.

Это не первый раз, когда Татьяна Тарасова выражает недовольство поведением актера. В эфире передачи "Сегодня вечером" она попросила Марата Башарова принести публичные извинения экс-супруге Екатерине Архаровой. В противном случае тренер грозилась уйти со съемочной площадки.

Автор: 8 июня 2020, 13:33 Источник: Bb.lv ✓ Надежный источник

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