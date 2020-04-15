Настоящий замок: принц Гарри и Маркл купили "актерский" особняк

Еще не прошло и пары недель с момента, как принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия, а уже купили дом. Новую жизнь они решили начать не в холодной Канаде, а в солнечной американской Калифорнии.

Как сообщают источники, для внука Елизаветы II новая жизнь пока кажется сложной. Еще бы, ведь до этого мужчина пребывал в статусе члена королевской семьи. У него была понятная роль в обществе и набор обязательств. Теперь же Гарри слегка в растерянности, так как никогда до этого на сто процентов не отвечал за себя сам. Да и не только за себя: теперь у парня есть жена и сын. Принцу придется научиться самостоятельно зарабатывать деньги и вести "обычную" жизнь.

Ходят слухи, что мужчина во многом следует за своей супругой. Якобы Меган Маркл держит Гарри на коротком поводке. Именно она настояла на переезде в Лос-Анджелес, где живет ее мать. Отмечается, что новый дом пары находится недалеко от жилища родительницы.

По сообщениям инсайдеров, супруги приобрели особняк, который раньше принадлежал знаменитым голливудским актерам. Сначала им владел Дэвид Духовны, а затем Мел Гибсон. Территория усадьбы составляет 600 квадратных метров, в доме оборудовано пять спален и два бассейна. Вид из окон открывается на океан и холмы – настоящий замок! По слухам, удовольствие обойдется чете в 15 миллионов долларов.

Правда, возможно, Гарри уже начал жалеть, что согласился на отказ от титула. Есть информация, что принц очень скучает по родным и прежней жизни.



