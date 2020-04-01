"Выходит из-под контроля": Лукашенко не справился с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг соотечественников серьезной опасности. Из-за скептического отношения Батьки к коронавирусу могут пострадать сотни тысяч людей.



Ситуация с COVID-19 в республике выходит из-под контроля. С тревожным обращением к согражданам выступила белорусская теннисистка Вера Лапко.

Спортсменка опубликовала на странице в "Инстаграм" видео о COVID-19. "Ситуация с вирусом в нашей стране выходит из-под контроля, теперь все в наших руках", – такой подписью Лапко сопроводила размещенную запись. Теннисистка призвала белорусов оставаться дома.

По официальным данным, в Белоруссии зафиксировано 152 случая коронавируса. Однако в Евросоюзе призвали не верить Минску. По мнению скептиков, число зараженных в республике может быть гораздо больше, а власти пытаются скрыть реальное положение дел.

Ситуацию усугубляет странное поведение Александра Лукашенко. К коронавирусу Батька, по всей видимости, относится легкомысленно. В то время как страны по всему миру закрыли границы и перенесли крупные мероприятия, в Белоруссии не стали отменять футбольный и хоккейный чемпионаты, зрители по прежнему могут посещать трибуны.

Сам Лукашенко считает лучшим средством от коронавируса физическую активность, особенно хоккей. А своим министрам белорусский лидер предлагал бороться с COVID-19 горячительными напитками и баней.

Ранее Лукашенко несколько раз критически высказывался по поводу распространения коронавируса. Пандемию COVID-19 президент назвал "массовым психозом". Раздуваемая вокруг инфекции истерия может быть кому-то выгодна, предположил белорусский лидер.