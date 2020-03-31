Меган Маркл и принц Гарри официально простились с подданными

Накануне стало известно, что бывшие герцог и герцогиня Сассекские закрывают свой официальный инстаграм-аккаунт. С этого момента страница Sussex Royal больше не будет существовать.
Но перед тем, как окончательно пропасть из социальной сети, супруги сделали публичное заявление в своем микроблоге. Меган и Гарри поблагодарили поклонников за поддержку, за вдохновение и общую приверженность добру в мире.
"Вы нас здесь больше не увидите, но наша работа продолжается. Мы с нетерпением ждем скорого соединения с вами. Вы великолепны! До тех пор, пожалуйста, позаботьтесь о себе и друг о друге", – написали отказавшиеся от королевских обязанностей супруги.
Меньше чем за сутки пост собрал почти 350 тысяч лайков. Но комментариев, увы, не было из-за ограниченного доступа. Возможно, это и к лучшему. Вероятно, Меган и Гарри было бы очень тяжело читать сотни признаний и благодарностей от всех тех, кто восторгался ими и преклонялся перед ними столько лет.
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что за мода рожать в глубокой старости?
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?