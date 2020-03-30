Дональд Трамп отказался оплачивать охрану принца Гарри и Меган Маркл

Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения
"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане
партнеры
Четверг
2 апреля
Лента новостей
23:49
Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии
21:21
"Совсем иная реальность": у изнеможденного карантином Билана опустились руки
21:04
"Новая возможность": назван неожиданный итог эпидемии коронавируса
21:02
"Хватит освиневать!": Гузеева решилась на кардинальные меры из-за карантина
21:01
Тихий ужас: тяжелая болезнь сделала Лазареву неузнаваемой
20:36
В Москве продлили режим самоизоляции
20:30
Отсидевший кузбассовец устроил поножовщину из-за абсурдного спора
20:03
Жительница Петербурга получила серьезные ожоги из-за курения
19:39
В Петербурге водитель иномарки сбил пенсионерку
19:22
"Многих от меня тошнит": жена устроила разборки с Меньшиковым из "Дома-2"
19:19
Петросян спрятал от Степаненко картины на миллиард рублей
19:17
На парковке торгового центра в Москве зарезали мужчину
19:02
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:01
Коронавирус: последние новости сегодня, 2 апреля 2020 года
18:46
В Башкирии возросло число заболевших коронавирусом
18:45
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
18:31
"Ждем богомольчика маленького": Богомолов показал провокационное видео с Собчак
18:07
Жидкие перчатки: в России создали уникальное средство против коронавируса
17:52
"Промокали насквозь": артистке сериала "Адвокат Ардашев" пришлось померзнуть
17:42
Путин дал регионам дополнительные полномочия из-за коронавируса
17:33
Жительница Подмосковья в пьяном угаре пырнула ножом своего сожителя
17:10
Путин обратился с просьбой к россиянам
17:08
"Полинаркоман": жуткие подробности о состоянии Джигана
17:03
Сидите дома: Путин объявил о продлении нерабочих дней
16:57
"Я была в первом классе": Лолита шокировала подробностями сексуальных домогательств
16:45
"Проект завершен, а Луи все не уходит": звезда сериала "Кухня" о главной проблеме
16:39
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:39
Лишить чемпионского титула: соперник Нурмагомедова устроил скандал из-за сорвавшегося боя
15:56
"На войне как на войне": сын Малышевой борется с пандемией коронавируса
15:56
Понаровская изменилась до неузнаваемости после внезапного исчезновения
15:46
Стартовало голосование российской профессиональной премии "Внедорожник года 2020"
15:45
"С головой что-то стало": что произошло с Алибасовым после отравления "Кротом"
15:39
Барановская раскрыла подробности первой встречи с Гордоном
15:31
Звезда сериала "Мажор" Карина Разумовская рассказала о главном событии
15:13
"Вдохновляешь": экс-солистка SEREBRO умилила россиян
15:08
Как мошенники наживаются на смертельной эпидемии коронавируса
15:05
Доктор Комаровский раскрыл правила борьбы с коронавирусом
15:03
Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
14:54
Дочь Заворотнюк показала своего "маленького"
14:51
"Все равно еще вернется": адвокат Жорин раскрыл правду о разводе Петросяна и Степаненко
14:40
"Сорвало крышу": у Боярской пропали стеснение и стыд
14:38
Под Москвой двое похитителей попытались вынести кофемашины в большой сумке
14:32
Евгения Медведева сбежала из Канады
14:14
Знаменитую супермодель госпитализировали с коронавирусом
14:10
Обладающая лишним весом дочь Пригожина разделась для фотосъемки
13:59
Аршавин вымаливает разрешение платить детям меньше
13:57
"Я люблю выпивать": Башаров признался Корчевникову в алкоголизме
13:54
Бывший друг сообщил о похоронах в семье Пугачевой
13:49
Раскрыты детали нового обращения Путина к нации из-за коронавируса
13:41
Обращение Путина к народу в связи с коронавирусом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Армен плакал и благословлял: Цымбалюк-Романовская тайно вышла замуж за сына Джигарханяна
"Получила в затылок": на мать Лолиты Милявской напали
"Емеля-дурачок": Собчак раскрыла неожиданный секрет успеха Бузовой
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Фриске не любила Шепелева": новые подробности романа певицы и ведущего
Понаровская изменилась до неузнаваемости после внезапного исчезновения
Шоу-бизнес

Дональд Трамп отказался оплачивать охрану принца Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Nils Jorgensen/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Меган Маркл и принц Гарри неделю назад покинули Канаду и обосновались в Лос-Анджелесе. На этот счет уже успел высказаться президент США Дональд Трамп.

Продолжение: Меган Маркл и принц Гарри официально простились с подданными

прочитано 1448 раз

Считанные дни остаются до того, как принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий. Так называемый "мегзит" вступит в силу 1 апреля. Пока не известно, где именно звездная чета обоснуется. Сейчас они находятся в Лос-Анджелесе на карантине. Общественность предположила, что теперь супруги будут просить президента США помочь оплатить их охрану, ведь они пока официально являются членами королевской семьи. 

ПО ТЕМЕ

Меган Маркл запретила Гарри возвращаться в Великобританию

Брак дал трещину: принц Гарри и Меган Маркл разругались

 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Не дождавшись просьбы герцогов Сассекских, Дональд Трамп решил высказаться по этому поводу. В "Твиттере" лидер США пояснил, что несмотря на большое уважение к королеве Великобритании, он не станет платить за безопасность Меган и Гарри.

"Они должны платить сами!" – считает Трамп.

Герцог и герцогиня Сассекские не могут рассчитывать на такую помощь и от властей Канады. Правительство страны оплачивала охрану Меган и Гарри, потому что они были лицами, которым нужна международная защита.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Напомним, в звездной семье начались конфликты из-за нехватки денег. Меган пока не нашла себе приличную работу, поэтому возлагает надежды на трудоустройство Гарри. Супруга недовольна, что принц до сих пор безработный.

Автор: 30 марта 2020, 17:22

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

саваоф ф
Ответить
буагага, *отказался* он
старый рыжий п....н, а тебя и не просили
идиот
1

Популярные темы форума

Политика

Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
На Украине бросились в ноги России ради спасения от коронавируса
Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций

Шоу-бизнес

"Хватит освиневать!": Гузеева решилась на кардинальные меры из-за карантина
Тихий ужас: тяжелая болезнь сделала Лазареву неузнаваемой
"Многих от меня тошнит": жена устроила разборки с Меньшиковым из "Дома-2"
Петросян спрятал от Степаненко картины на миллиард рублей

Проишествия

Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Опухшая Бабкина вышла на публику вопреки болезни

Артистка дала обещание и сдержала его
Шоу-бизнес

Какой ты горячий: Шаляпин две ночи подряд ублажал 75-летнюю старушку

Певец умеет доставить удовольствие
Шоу-бизнес

"Фриске не любила Шепелева": новые подробности романа певицы и ведущего

Разоткровенничалась пиарщица артистки
Шоу-бизнес

В семье Аллы Довлатовой случилось несчастье

Сын телеведущей попал в больницу

Гороскоп

Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии
Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Евгения Медведева сбежала из Канады
"Золото все липовое": Губерниев врезал оправдавшейся Резцовой
Озверевшие россияне требуют исключить Трусову из сборной
Каждый день ставили капельницы: раскрыты подробности тяжелой операции Аделины Сотниковой

Регионы

Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+