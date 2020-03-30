Дональд Трамп отказался оплачивать охрану принца Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри неделю назад покинули Канаду и обосновались в Лос-Анджелесе. На этот счет уже успел высказаться президент США Дональд Трамп.

Считанные дни остаются до того, как принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий. Так называемый "мегзит" вступит в силу 1 апреля. Пока не известно, где именно звездная чета обоснуется. Сейчас они находятся в Лос-Анджелесе на карантине. Общественность предположила, что теперь супруги будут просить президента США помочь оплатить их охрану, ведь они пока официально являются членами королевской семьи.

Не дождавшись просьбы герцогов Сассекских, Дональд Трамп решил высказаться по этому поводу. В "Твиттере" лидер США пояснил, что несмотря на большое уважение к королеве Великобритании, он не станет платить за безопасность Меган и Гарри.

"Они должны платить сами!" – считает Трамп.

Герцог и герцогиня Сассекские не могут рассчитывать на такую помощь и от властей Канады. Правительство страны оплачивала охрану Меган и Гарри, потому что они были лицами, которым нужна международная защита.

Напомним, в звездной семье начались конфликты из-за нехватки денег. Меган пока не нашла себе приличную работу, поэтому возлагает надежды на трудоустройство Гарри. Супруга недовольна, что принц до сих пор безработный.