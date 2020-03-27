Меган Маркл запретила Гарри возвращаться в Великобританию

Меган Маркл не пустит принца Гарри на родину, если тот соберется туда в ближайшее время. Всему виной коронавирусная инфекция, которую обнаружили у его отца.

Как только стало известно, что у 71-летнего принца Чарльза, отца Гарри, коронавирус, Меган Маркл не на шутку забеспокоилась за своего супруга и запретила ему возвращаться в Лондон. Однако сам Гарри больше переживает за отца и отчасти винит себя в произошедшем. Ведь если бы он не отказался от королевских обязанностей и не уехал из страны, его отцу не пришлось бы работать в два раза больше, выполняя обязанности сына. Отметим, что во дворце еще до заражения Чарльза обнаружили COVID-19 у работника замка.

Последний раз Гарри виделся с отцом в первых числах марта, когда оба присутствовали на службе в Вестминстерском аббатстве. После этого он не контактировал с отцом. Поэтому заразиться от него не мог.

Как пишет StarHit, сейчас Меган Маркл и принц Гарри вместе с сыном находятся в Лос-Анджелесе. Семейство изолировалось из-за пандемии. Звездная чета соблюдает необходимые меры предосторожности: носит маски и перчатки.

Напомним, недавно сообщалось о первой ссоре Меган Маркл и Гарри. Сейчас семья готовится испытать финансовые трудности после вступления 31 марта "мегзита". Всего через несколько дней они официально лишатся королевских привилегий.