В тюрьму на полгода: власти пошли на отчаянные меры из-за коронавируса

Количество зараженных коронавирусом по всему миру превысило 500 тысяч, цифры растут с пугающей быстротой. Власти были вынуждены пойти на жесткие, но вынужденные меры: теперь нарушителей карантина ждет тюремный срок.



Решительные шаги в борьбе с пандемией коронавируса сделали в Сингапуре. Власти островного государства объявили о радикальных мерах. Теперь людям запрещено приближаться другу к другу меньше, чем на метр. Нарушителей ждет суровое наказание – до полугода тюремного заключения или солидный штраф.



Ответственность распространяется на всех, даже на руководителей организаций, которые не смогли обеспечить требуемой дистанции между сотрудниками. Об этом сообщает "Царьград".

Приходят из Сингапура и позитивные новости, которых так не хватает последнее время. Местные ученые изобрели самый быстрый тест на коронавирус: у пациента берутся анализы, результат известен максимум через десять минут.

Ужесточить наказание за нарушение карантина планируется и в России. Штраф за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм составит до миллиона рублей. Санкции вводятся для здоровых граждан, обязанных соблюдать домашний режим. Зараженные россияне могут понести уголовную ответственность.

В нашей стране выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом, 80% из них – завозные. Большая часть заболевших проживает в Москве и области. С 28 марта по 5 апреля в столице не работают заведения общепита, службы быта, торговые центры и другие места массового скопления людей. Доступными будут только магазины продуктов и товаров первой необходимости, а также аптеки, салоны сотовой связи и зоомагазины.

По всему миру коронавирусом заразились более 530 тысяч человек. Наибольшее число заболевших приходится на Соединенные Штаты – 85 тысяч. Тяжелая обстановка складывается в Италии, Испании, Франции. Власти этих стран закрыли границы, ограничили передвижение граждан.