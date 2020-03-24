Вслед за гречкой и туалетной бумагой россияне бросились скупать презервативы

За минувшую неделю продажи презервативов в России выросли почти на треть по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Эксперты считают, что это связано с эпидемией коронавируса COVID-2019 в стране, сообщает телеканал "360".
В общей сложности россияне скупили 589 тысяч пачек контрацептивов, общая стоимость которых составила 161 миллион рублей, пишет РБК. Большим спросом на фоне эпидемии также пользуются гречневая крупа и туалетная бумага. Судя по всему, пополнив запасы продовольствия для длительного карантина, граждане решили подумать о досуге и посвятить освободившееся время любви.
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