Принц Гарри и Меган Маркл не могут вернуться в Британию

Герцог и герцогиня Сассекские оказались запертыми в Северной Америке. Они не могут вернуться в Великобританию.
"Гарри сейчас заперт в ловушке коронавируса с Меган Маркл. Теперь он еще больше изолирован от родных и в разы тяжелее переносит это после не самой теплой поездки домой", – приводит слова инсайдера издание The Sun.
Тем не менее есть и хорошие новости. Несмотря на критичность сложившейся ситуации, супруги находятся вместе, хотя этого могло и не произойти, сообщает телеканал "360". Принц Гарри умудрился задержаться и вернулся из Лондона на несколько дней позднее, чем планировал.
По последним данным, число зараженных в Канаде превысило 400. В их числе и супруга премьер-министра государства Джастина Трюдо – Софи, пишет РИА ФАН.
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