Меган Маркл плюнула на последнее желание тяжелобольного отца

Жена принца Гарри обижена на Томаса Маркла, поэтому плевать хотела на его пожелания. Она категорически не хочет, чтобы тот виделся с ее маленьким сыном.
Отношения Меган Маркл с отцом оставляют желать лучшего, хотя никогда не отличались теплотой. Напомним, что мужчина снялся в документальном фильме, в котором нелестно отозвался о дочери. Томас Маркл заявил, что его наследница совсем не та, какой он ее растил.
Примечательно, что сына Меган Маркл и принца Гарри никто из членов семьи экс-актрисы, кроме ее матери Дории, ни разу не видел. Герцоги Сассекские стараются оберегать Арчи от лишних контактов.
Отметим, что самочувствие отца Меган Маркл оставляет желать лучшего, передает Пятый канал. Известно, что 75-летний мужчина болен, но его диагноз не раскрывается.
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