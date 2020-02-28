"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией

Турция готова воевать с Россией. С громким заявлением
выступил советник главы государства и член президентского комитета по
безопасности и внешней политике Месут Хакки.
С Россией Турция воевала 16 раз, и готова сделать это снова, заверил он. Правда, Хакки предпочел не упоминать, что его страна неизменно терпела поражение от северного соседа. Тем не менее соратник Эрдогана пригрозил Москве "ужасной местью и расчленением изнутри", напомнив, что в России проживают 25 миллионов мусульман.
Отношения Москвы и Анкары резко обострились после гибели более 30 турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб. Анкара обвинила в этом Дамаск и Москву. Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности, а позже в стране было объявлено военное положение. Кроме того, в Турции отключили социальные сети.
Сирийская армия с начала года ведет наступление на позиции боевиков в Идлибе – последнем оплоте вооруженной оппозиции. За два месяца армия Башара Асада освободила большую часть провинции, взяла под контроль ключевую трассу М-5 и подошла к одноименной столице региона.
На успехи Дамаска в Анкаре отреагировали нервно. Турция начала переброску военнослужащих и бронетехники в Идлиб. В воскресенье при поддержке турецких военных боевики начали наступление на стратегически важный город Серакиб и выбили оттуда правительственные войска. В свою очередь армия Асада освободила южные территории провинции.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Меня тошнит от стариков...
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Кого еще тошнит от стариков?..
Началась Масленица. Кто как отмечает?
Реалист - кибер-рыцарь
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?
Россия
Бабаевский шоколад мммм(Продолжаем)