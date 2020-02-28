"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией

Анкара бьет в барабаны войны. На фоне боевых действий в сирийском Идлибе отношения между Россией и Турцией накалились до предела. В окружении Реджепа Тайипа Эрдогана заговорили о прямом вооруженном столкновении с Москвой.



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