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Общество
Как предотвратить воздействие отходов на окружающую среду

Как предотвратить воздействие отходов на окружающую среду

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Каждый год растет уровень комфорта нашей жизни. Появляются технологии, разработанные с целью облегчить быт человека, изобретаются новые продукты. Но параллельно продолжают усугубляться экологические проблемы современности. Связано это с тем, что человечество так и не научилось грамотно обращаться с отходами. В результате ухудшается как здоровье людей, так и состояние природы. Хотя каждый из нас может уже сегодня сделать несколько простых шагов для того, чтобы предотвратить развитие этих негативных тенденций.
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Несмотря на то, что технический прогресс зашел так далеко, тем не менее в плане обращения с мусором пока ничего нового не придумали: существует только два способа взаимодействия с отходами: утилизация (сжигание или захоронение) либо переработка.

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Но захоронение является довольно сомнительным решением, поскольку во время горения в атмосферу выделяется множество вредных веществ (в том числе токсичных тяжелых металлов), которые наносят вред как человеку, так и природе. И, кроме того, усугубляют парниковый эффект на планете. Разложение захороненных отходов отравляет почву, а затем и воды мирового океана, влияет на населяющие его живые организмы – точнее, уничтожают их. Давайте рассмотрим эту проблему подробнее.

Почему утилизация отходов не полностью решает проблему

Во-первых, человечество изобрело множество соединений, которые не разлагаются, но даже в захороненном состоянии продолжают выделять вредные для природы и людей вещества. Во-вторых, разлагаемый мусор в процессе анаэробного брожения тоже выделяет отравляющие газы: например, угарный газ, метан, полигонный фильтрат (который является соединением железа, меди, свинца, фенола и других опасных составляющих).

Следующий важный момент: органические отходы тоже неоднородны – некоторые разлагаются несколько лет, другие – несколько столетий или даже тысячелетий. Например, бетон и кирпич распадутся через 70-100 лет, а вот пластиковые отходы могут находиться в земле и 500, и 1000. Синтетические ткани в зависимости от состава тоже будут загрязнять планету продуктами своего распада не одно десятилетие. Обувь из натуральных материалов распадется за целых 80-100 лет. Различные электронные устройства представляют собой сложное сочетание металлов, пластика и стекла. В зависимости от их состава процесс распада может занять не одно тысячелетие.

Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва

Даже одноразовые подгузники будут разлагаться 250-500 лет. Примечательно, что один ребенок за время пользования памперсами обеспечивает около тонны отходов! Но главное различие в процессах распада отходов заключается, конечно, в наличии или отсутствии в них потенциально вредных веществ. Хотя даже при их отсутствии возникает угроза появления газов, бактерий и прочих продуктов разложения.

Комментирует Анна Подолина, экоархитектор, основатель проекта "ЭкоДом.Профессионально" и общественного экологического движения "ЭкоГорода.России": "Мусор бывает трех типов: который выбрасывают в воду (в канализацию), в почву (закапывают или отправляют на свалки) и который уходит в воздух. Специалисты в области здравоохранения считают, что проблемой №1 для здоровья у нас является именно грязный воздух. Дело в том, что даже испарения от бытовой химии никуда не рассеиваются, они невероятно отравляют людей внутри помещения и затем уходят в воздух. Который и без этого загрязнен выхлопами машин и выбросами горения от предприятий и свалок. Поэтому так важно использовать правильную бытовую химию".

Элмурод Расулмухаедов, и.о. председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ЦС ВООП), заместитель председателя экспертного совета МПР РФ по отходам, рассказывает об особенностях утилизации медицинских и фармацевтических отходов и о том, как правильно надо обращаться с использованными масками, которые мы все сейчас вынуждены носить:

"Отходы, которые относятся к медицинским и фармацевтическим, заключают в себе целый ряд проблем. Если это отходы из медучреждений, то есть опасность распространения всевозможных заразных заболеваний, угроза санитарии и т.д. Поэтому рекомендуется максимально обезвреживать, обрабатывать отходы непосредственно на территории медучреждений, чтобы понизить их класс опасности (например, продезинфицировать или обработать ультрафиолетом). Если медицинское учреждение очень большое и там образуется много отходов, то имеет смысл делать полноценную утилизацию на месте, чтобы уничтожить все бактерии и вирусы (при помощи специальных термических и плавильных установок). Большую опасность представляют также отходы фармацевтические – повязки и все остальные расходные материалы, поскольку они могут быть пропитаны всевозможными лекарственными средствами и антибиотиками", – говорит Расулмухаедов.

"Например, если просроченные таблетки выбросить в воду, они там растворятся и потом рано или поздно оказываются в водных источниках, а затем попадают к людям. Кроме того, постепенно бактерии научатся адаптироваться к этим антибиотикам и будут вырабатываться более опасные их виды, которые создадут новую опасность для людей, – объясняет Расулмухаедов. – Поэтому медицинские и фармацевтические отходы должны обязательно утилизироваться при высоких температурах, чтобы все бактерии разрушались и в окружающую среду попадали только простые соединения. К медицинским отходам относятся и наши маски, которые мы носим в целях профилактики пандемии. Их необходимо либо собирать и утилизировать в специальных контейнерах, либо, если вы дома, перед тем как выбросить маску, залейте ее кипятком, подержите пять минут в горячей воде и затем выбрасывайте в серый контейнер. Это сильно снижает потенциальный вред".

Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва

Существует ли способ решения проблемы с мусором

Все современные цивилизованные страны стараются снизить до минимума процент неперерабатываемого мусора. В самых прогрессивных странах переработка отходов достигает почти 70% (как, например, в Германии и Швейцарии). В лидерах находятся также Австрия, Швеция, Сингапур, Южная Корея, Франция, Италия, Великобритания. Но обычно средняя цифра этого показателя гораздо ниже. Среди отстающих стран по переработке отходов можно назвать Грецию, Румынию, Мальту и, конечно же, Россию. В целом в мире перерабатывается не более 15% отходов, в то время как переработка ТКО является единственным способом решить проблему с мусором на нашей планете.

Анна Подолина считает, что странам необходимо объединиться и решать проблему сообщая: "Важно на законодательном уровне по всему миру признать, что недопустимо использование материалов, которые невозможно перерабатывать бесконечное количество циклов. Например, проблема пластика в том, что это нефтепластик и каждый цикл его переработки наносит вред окружающей среде. Когда меня как архитектора спрашивают, почему нужно платить такие деньги за деревянные окна, если есть пластиковые, я отвечаю: потому что пластиковые окна – это источник вашего токсичного отравления навсегда, также как ДСП, как линолеум и огромное количество других материалов. Есть большой смысл на стратегическом уровне пересмотреть, насколько вообще человечеству нужна история с нефтью, ведь любая продукция из нее ведет к огромному отравлению, с которым мы не можем справиться. Альтернативой могут стать зеленая энергетика и использование биопластика (который производят из растительных материалов – кожуры апельсинов, рыбьей чешуи и т.д.)".

Фото: Игорь Иванко/АГН Москва

В России сейчас ведется довольно активная работа по развитию в жителях страны нового экологического сознания, которое даст возможность пересмотреть потребительские привычки и выйти на новый уровень экологической ответственности. Идет активная пропаганда сокращения использования пластиковых пакетов и бытового пластика, детям в школе преподают основы экологической грамотности, в различных городах активно действуют эко-блогеры и активисты. В Москве в январе 2020 года заработала программа раздельного накопления отходов, которая должна приучить москвичей грамотно обращаться с ТКО, а потом ее масштабируют и на другие города России. Многие производственные компании стали более ответственно относиться к тому, как не нанести вред природе своими действиями.

Несмотря на немалое количество проблем, которые еще предстоит решить на пути становления нового экологического сознания, тем не менее сейчас предпринимается много достаточно активных и эффективных действий – как на уровне руководящих структур, так и самими жителями нашей страны. Будем надеяться, что кумулятивный эффект от этих действий даст положительные результаты уже в недалеком будущем. Например, программа по раздельному накоплению отходов в Москве в ноябре 2020 года показала эффективность в 1,5 раза выше, чем за аналогичный период 2019 года. Москвичами было собрано более 600 тысяч тонн вторсырья.

Автор: 25 ноября 2020, 09:01

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