В Венеции хотят полностью запретить курение

Глава итальянской Венеции Луиджи Бруньяро предложил полностью запретить курение на открытом воздухе в городе. Но внедрять запрет чиновник хочет постепенно – сначала на двух самых популярных у туристов площадках города, сообщает VSE42.RU.
В частности, речь идет о мостах Риальто и Сан-Марко. В качестве примера Бруньяро приводит Токио, где курение запрещено во всех общественных местах. Большинство жителей восприняли идею положительно, отмечает издание, однако отмечается, что если в Токио для курильщиков есть специально отведенные места, то обустроить их в Венеции возможности нет.
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