Володин: Дума обсудит переход на четырехдневную рабочую неделю

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложение премьер-министра Дмитрия Медведева о сокращении рабочего времени. Председатель нижней палаты выступил за широкое обсуждение вопроса.



По словам законодателя, необходимо защитить права работников, которые трудятся дистанционно и не имеют постоянного рабочего места в той или иной организации. "Эти работники могут жить на Дальнем Востоке, а их работодатель – находиться в Москве", – отметил Володин.



Кроме того, уверен спикер, в условиях роботизации и информатизации будет меняться количество рабочего времени. Володин напомнил, что по этому пути уже идут передовые страны.

Один из обсуждаемых вариантов – перейти на рабочую неделю продолжительностью четыре дня, отметил спикер Госдумы. "Другой вариант – меньшее количество рабочих часов каждый день", – сказал председатель нижней палаты.

Володин предложил широко обсудить резонансную тему. По его словам, свои мнения должны высказать работодатели и профсоюзы. Спикер Госдумы не исключил, что в ближайшее время пройдут дискуссии по вопросам развития трудового законодательства России, а также улучшения условий труда граждан и увеличения оплачиваемого свободного времени.

Итогом обсуждений могут стать соответствующие законопроекты, отметил председатель нижней палаты.

Защита прав и интересов работников требует серьезных законодательных изменений, подчеркнул Председатель Государственной Думы. Подробнее на сайте: https://t.co/17JgbWpbZI pic.twitter.com/Prw9rLWNqd — Государственная Дума (@dumagovru) September 11, 2019

Напомним, 10 сентября Госдума открыла осеннюю сессию. Вячеслав Володин призвал сосредоточиться на принятии законопроектов прямого действия. Также в приоритете рассмотрение бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов и продолжение работы по повышению качества принимаемых нормативно-правовых актов.