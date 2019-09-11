Володин: Дума обсудит переход на четырехдневную рабочую неделю

По словам законодателя, необходимо защитить права
работников, которые трудятся дистанционно и не имеют постоянного рабочего места
в той или иной организации. "Эти работники могут жить на Дальнем Востоке,
а их работодатель – находиться в Москве", – отметил Володин.
Кроме того, уверен спикер, в условиях роботизации и информатизации будет меняться количество рабочего времени. Володин напомнил, что по этому пути уже идут передовые страны.
Один из обсуждаемых вариантов – перейти на рабочую неделю продолжительностью четыре дня, отметил спикер Госдумы. "Другой вариант – меньшее количество рабочих часов каждый день", – сказал председатель нижней палаты.
Володин предложил широко обсудить резонансную тему. По его словам, свои мнения должны высказать работодатели и профсоюзы. Спикер Госдумы не исключил, что в ближайшее время пройдут дискуссии по вопросам развития трудового законодательства России, а также улучшения условий труда граждан и увеличения оплачиваемого свободного времени.
Итогом обсуждений могут стать соответствующие законопроекты, отметил председатель нижней палаты.
Защита прав и интересов работников требует серьезных законодательных изменений, подчеркнул Председатель Государственной Думы. Подробнее на сайте: https://t.co/17JgbWpbZI pic.twitter.com/Prw9rLWNqd— Государственная Дума (@dumagovru) September 11, 2019
Напомним, 10 сентября Госдума открыла осеннюю сессию. Вячеслав Володин призвал сосредоточиться на принятии законопроектов прямого действия. Также в приоритете рассмотрение бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов и продолжение работы по повышению качества принимаемых нормативно-правовых актов.
Популярные темы форума
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Самые красивые мужские имена?
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
Не гаварите мине как я должын песать, граматна или неграматна. И я не скажу, куда Вам засунуть свою грамотность.
Присоединение Донбасса к России
Ольга или Ксения?
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?