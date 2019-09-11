Госдума регулирует использование беспилотников

Нижняя палата парламента в среду, 11 сентября, приняла в первом чтении законопроект, дополняющий правила использования беспилотников. Правоохранительные органы и силовые структуры получат полномочия по предотвращению использования дронов в незаконных целях.



Законопроект внесен группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. ФСБ, Федеральная служба охраны, МВД, Росгвардия и Служба внешней разведки смогут подавлять или преобразовывать сигналы управления беспилотниками, а также повреждать или уничтожать дроны.



Ограничений на использование таких аппаратов в мирных целях не предусмотрено, подчеркнул Пискарев. Речь идет лишь о защите граждан от неправомерных действий с использованием беспилотников.

По словам парламентария, правоохранители смогут определить принадлежность дрона и связаться с внешним пилотом или изменить траекторию полета беспилотника без его повреждения. Если аппарат будет угрожать жизни и здоровью граждан, силовики получат право его уничтожить.

Статистика показывает, что злоумышленники стали чаще использовать беспилотники, отметил зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. В прошлом году дроны пролетали над важными государственными объектами 16 раз, подчеркнул парламентарий. За тот же год государством было приобретено более 160 тысяч беспилотных аппаратов.

Напомним, что на пленарном заседании 11 сентября депутаты также приняли законопроект об освобождении материальной помощи для студентов и аспирантов от НДФЛ. Документ прошел второе чтение. В случае окончательного принятия он вступит в силу с 1 января следующего года.

Инициатива призвана устранить правовую несправедливость в отношении наиболее социально незащищенных категорий студентов и аспирантов, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.