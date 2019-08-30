Названа стоимость "набора первоклассника"

Согласно подсчетам статистиков, в это могу, чтобы собрать детей к школе, родителям придется потратить 18,5 тысячи рублей на мальчика и 23 тысячи рублей – на девочку, передает телеканал "360". Именно столько будут стоить одежда, обувь, рюкзак, канцелярские товары и учебники.
Дороже всего сборы в школу обойдутся жителям Дальнего Востока и Крайнего Севера. Там сумма на несколько тысяч превышает средний показатель, отмечает URA.ru.
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