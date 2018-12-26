Поклонская рассказала о ревности мужа

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала об отношениях с мужем Иваном Соловьевым. Кроме того, она подвела личные итоги года.

Супруг Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в России вместе с женой занимается координацией различных общественных проектов. Среди них – защита прав крымчан, православных верующих, социализация трудных подростков и другие.

Отношения в молодой семье складываются гармоничные – в любви и понимании. Наталья Поклонская рассказала о мудрости мужа, который не ревнует ее к работе, и верности своим принципам.

"Муж у меня человек мудрый, да и ревновать ему некогда. Сейчас работаем вместе, и работы у нас много. Помогаем людям не только в рабочее время, поэтому это одно общее время, одно общее дело", – цитирует депутата РИА Новости.

Подводя личные итоги года, Поклонская отметила, что главным для нее стало доверие и поддержка простых людей. Также, по ее словам, в 2018 году ей удалось побывать на Донбассе, посетить бабушку и могилы предков.

Ранее Иван Соловьев рассказал, что спокойно относится к фанатам Поклонской. Супруги сообщили, что мечтают построить в Крыму небольшой дом. Наталья призналась, что рядом с мужем чувствует себя как за каменной стеной.