Уборщица задолжала два миллиарда: Малахов раскрыл детали наглой аферы

Новости Украины Гороскоп Игры Форум "Дом-2"

Самое читаемое

Волочкова разбилась по дороге из Греции
Зеленский получил неожиданный удар в спину
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
Сдавший Лукашенко сделал заявление о болезни
"Бабушка и внук": фото Пугачевой и Галкина подняли на смех
партнеры
Пятница 23 августа
Лента новостей
17:30
Умер один из самых богатых людей мира
16:51
Совет на выходные
16:43
"Иной подход": дерзкий план провокатора Трампа провалился
16:37
Жительница Удмуртии пронесла в прямой кишке наркотики в колонию
16:26
Школьники дали оценку российскому шоу-бизнесу
16:23
Сама виновата: летевшую на похороны разрыдавшуюся россиянку не пустили в самолет
16:19
Не только постель: названы способы попасть в киноиндустрию
15:56
Пик опасных плодов: под Москвой люди бьют тревогу из-за ядовитых ягод
15:54
"Прогнулся под карателей": напуганный Зеленский пошел на уступки
15:49
"Не поддается никакой терапии": рак Заворотнюк сравнили с онкологией Фриске
15:46
Отправленному за решетку Порошенко нанесли неожиданный удар в спину
15:39
"Женщина эта – мне близкая": вернувшийся к любовнице Шаляпин обратился к Цымбалюк-Романовской
15:24
12 признаков уверенной в себе женщины
15:22
Знаменитого бодибилдера обнаружили мертвым в Москве
14:52
Лукашенко проговорился о постыдной просьбе Зеленского
14:52
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 августа 2019 года
14:45
В Ленинградской области задержали мужчин за санкционный сыр в покрышках
14:43
"Пьющая немолодая женщина": Бузову разнесли за фото в купальнике
14:42
Близкий человек откровенно о раке мозга Заворотнюк
14:39
Названы регионы с самыми богатыми чиновниками
14:33
Сгорел на работе: сентиментального Корчевникова растрогали слова известной актрисы
14:21
Россиянам добавили 500 рублей к прожиточному минимуму
14:20
"Колбасит в разные стороны": Мария Порошина о неполной семье
13:54
Известная модель шокировала новостью о беременности
13:46
"Доигрался": Путин готовит жесткий ответ провокатору Трампу
13:22
Дочь Заворотнюк пропала после слухов о раке у матери
13:14
Британцы признали Крым российским
13:06
Объявлено о серьезной болезни 41-летнего Зеленского
13:01
Пугачева посетила революционное шоу известной артистки
12:18
"Посадят": припертого к стенке Порошенко бросили в беде
12:14
Что скрывает второй отец ребенка Рудковской
11:45
Стало известно о тайном завещании Майкла Джексона
11:24
Почему убрали мать рэпера Тимати
11:16
Столичные единороссы представили кандидатов в Мосгордуму
11:10
Главные события Москвы
11:08
"Вы всегда так серьезны?": Савельеву перестали узнавать
10:58
На Крымском мосту начался демонтаж после аварийной ситуации
10:48
Смертельная опасность нависла над близкими мертвой Вербер
10:40
Хирург опроверг миф об аппендиците из-за семечек
10:23
Чехова рассказала о своих последних днях перед смертью
09:44
Садальский раскрыл подробности убийства 22-летней давности
09:41
Известный актер умер в Москве
09:35
Новый поворот в конфликте Крутого и Вайкуле
08:46
Одинокую Седокову застукали с молодым женатиком
08:31
У родившей Заворотнюк заподозрили рак
08:13
"Никуда не годится": Тарасова всыпала выдохшейся Медведевой
07:15
Скандал: с покойницы Вербер трясут огромные деньги
06:36
Комары принесли в Россию смертельные лихорадки
06:20
Истерящего на людях Лукашенко внезапно поставили на место
04:04
Обнародованы планы России на возвращение в G8
02:08
"Родители очернили": Фриске втянули в новый скандал с миллионами
00:21
"Ты читала условия?": оставшуюся у разбитого корыта Наргиз ткнули носом в договор
23:24
"Его жизнь под угрозой": Джигарханяну сделали серьезное предупреждение
22:03
Семье Миддлтон пришлось отдуваться из-за скандальной выходки Маркл
21:42
"Очень клевый эпизод": Арбенину перепутали со звездой футбола
21:36
Год без Караченцова: чем занимается энергичная вдова Поргина
21:28
Ученые разрушили миф об одиноких кошатницах
21:27
Раскрыт главный секрет выскочки Зеленского
21:13
"Это навсегда": потерявший от любви голову Богомолов сделал смелое признание
21:03
В Екатеринбурге три полицейских изнасиловали женщину в машине
20:55
"Перестал узнавать": Толкалина открыла правду о бывшем муже
20:51
Получившая страшный диагноз экс-жена Ефремова отказалась от бесплатной помощи врачей
20:49
Зеленский бросился в ноги Трюдо от страха перед Путиным
20:33
Жительница Ижевска создала сеть борделей в саунах
19:56
В театре "Ленком" рассказали о состоянии Марка Захарова
19:51
Оставшаяся без сына Джоли едва сдержала слезы
19:37
Полуобнаженная Беллуччи оконфузилась в воде
19:35
В Башкирии мужчина жестоко убил знакомого и спрятал труп
18:31
Семенович с потрохами сдала ненакрашенную Стоцкую
18:03
"Вдруг паралич?": вид свернувшего шею Ромы Желудя шокировал врачей
18:02
Не нужен: люди откровенно высказались о Крымском мосте
17:43
В гробу Вилли Токарева оказалась другая звезда
17:34
"Под фанеру не успела!": Лолита опозорилась на глазах у публики
17:28
На Украине признали поражение после триумфа Путина во Франции
17:19
Вскрылась тайная связь Маркл с известным спортсменом
17:00
На ВДНХ пройдет фестиваль уличной культуры "Ритм Моего Города"
16:56
В Праге осквернили памятник Герою Советского Союза
16:49
"Дочь довела Лидию до клиники": Алибасов набросился на Шукшину
16:44
В расследовании убийства Круга поставлена точка
16:10
"Именно сейчас осознал": муж Нюши огорошил откровенным признанием
15:51
Самый большой Автомузей в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
15:48
Украинцы захлебываются желчью из-за одетого с иголочки Путина
15:30
Подложила свинью: Крутой раскрыл подробности конфликта с ушлой Вайкуле
15:26
Ошарашенной Семенович прилюдно сделали предложение руки и сердца
15:01
Победитель сочинской олимпиады продает подаренную властями квартиру
15:00
"Свидетелей убирают": любопытному Корчевникову пригрозили прямо в эфире
14:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 августа 2019 года
14:46
Названо неожиданное условие возвращения Крыма Украине
14:33
Трампа втянули в грязный расистский скандал
14:30
Под Новгородом просрочивший выплату кредита мужчина ушел жить в лес
14:15
Нахамившего Путину Зеленского прилюдно опозорили
14:08
Будет хуже: обломки разрушающегося "Титаника" попали на видео
13:56
Билан вернулся к Андреевой после загула с грудастой красоткой
13:52
Заговоривший о болезни Лукашенко выболтал личную тайну
13:42
Страшный взрыв перепугал жителей Чечни
13:36
Как эмоции женщины во время беременности влияют на психику ребенка
13:28
Собравшая всех наследников вместе модель умилила народ
13:26
После встречи с Путиным Макрона застали за сомнительным занятием
13:15
"Что с лицом?": почерневшая Дана Борисова шокировала Сеть
13:12
Оскорбленный Порошенко объявил войну Зеленскому
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Биография Сулеймана Керимова
В гробу Вилли Токарева оказалась другая звезда
"Очень волнительно и ответственно": Савичева рассказала об участии в очередном "Евровидении"
Народ поражен переменами во внешности Елки
В России стартует конкурс бабушек
Отставка Лукашенко: названо имя преемника Батьки
Общество

Уборщица задолжала два миллиарда: Малахов раскрыл детали наглой аферы

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Шоумен Андрей Малахов заинтересовался историей 47-летней Светланы Бодровой. Уборщица из Воскресенска с зарплатой в 15 тысяч задолжала банку два миллиарда рублей. Женщина появилась в эфире ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
прочитано 1123 раза

Светлана Бодрова учредитель пяти крупных фирм. В их числе компания "Реалити плюс", которая не так давно обанкротилась. Теперь женщина должна выплатить агентству по страхованию вкладов два миллиарда. Уборщице нужно работать 22 тысячи лет и ежемесячно переводить не менее половины заработной платы, чтобы закрыть этот долг.

ПО ТЕМЕ

Поможем вернуться за решетку: Малахов разоблачил обиравшего сердобольных россиян мошенника

"Это безумие какое-то!": эксперты ток-шоу устроили трепку Малахову

Малахова хотят выгнать с России 1

 Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Сюжеты Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

В студии ток-шоу "Прямой эфир" Бодрова рассказала, что несколько лет назад остро нуждалась в деньгах. Ее младший сын перенес три операции, требовались средства на лечение. В тот момент она познакомилась с Ириной Ботиной, которая предложила ей работу курьера. Светлане всего лишь нужно было подписать какие-то бумаги и пару раз сходить в банк. Уборщица из Воскресенска согласилась и даже отдала копию паспорта и ИНН.

"Меня с той женщиной, которой уже нет в живых, познакомил мой парикмахер. Она предложила мне подработать курьером. Она мне конкретно не сказала ничего. Я приехала в Москву, меня встретили и привезли оформлять в фирму. Я думала, что это работа курьером. Потом она мне позвонила и сказала, что нужно выехать в банк и открыть счет", – рассказал Светлана Бодрова Андрею Малахову.

Спустя несколько лет жительницу Воскресенска вызвали в суд, в ее дом пришли с обыском. На Бодрову завели уголовное дело. Светлана сказала в ток-шоу "Прямой эфир", что только во время следствия узнала, что попала в руки мошенников.

Эксперты программы уверены, что героиня сегодняшнего выпуска лукавит. Они предположили, что женщина имела свой процент. Бодрова все отрицала. Она отметила, что получила за подписание документов всего две тысячи рублей. В студии программы "Прямой эфир" показали репортаж из квартиры Светланы, выяснилась, что уборщица-миллиардерша живет очень скромно.

Ситуацию прокомментировал уполномоченный по правам человека по Московской области Екатерина Семенова. Почерковедческая экспертиза установила, что большинство договоров подписывала не Бодрова, а кто-то другой.

"Можно приостановить судебное решение, предпосылки к этому есть, но ее присутствие необходимо в определенных органах, но, к сожалению, Светлана Николаевна один раз появляется, другой раз пропадает", – сообщил эксперт в "Прямом эфире".

По словам Андрея Малахова, Светлана Бодрова не единственная, кто попал в такую ситуацию. Из-за острой нехватки денег некоторые россияне соглашаются на авантюры с оформлением юридических лиц. Многие из них не догадываются о последствиях.

"Будьте аккуратны в том, что вы подписываете, будьте аккуратны, отдавая свой паспорт. Будьте аккуратны, рассказывая по телефону номера ваших кредитных карт, а также пин-коды. Пожалуйста, будьте менее доверчивы. Мошенники на каждом шагу", – обратился ведущий ток-шоу "Прямой эфир" к зрителям.

23 августа 2019, 16:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

И я пришел
Ответить
"Для этого Светлане всего лишь нужно было подписать какие-то бумаги..." А почитать, что там написано ? Ну хотя бы глянуть...Дай Бог этой неграмотной дуре здоровья на все 22 тысячи лет. Это ж какой глупой надо быть, чтобы не понимать, какие доки тебе суют и какой наглой надо быть сейчас, чтобы утверждать, что она не виновата.
1

Популярные темы форума

Политика

Названо неожиданное условие возвращения Крыма Украине
Трампа втянули в грязный расистский скандал
Нахамившего Путину Зеленского прилюдно опозорили
Заговоривший о болезни Лукашенко выболтал личную тайну

Шоу-бизнес

"Работать, скорее всего, не сможет": заговорили об отмене спектаклей с Заворотнюк после слухов о раке
Переломанный Михалков на костылях шокировал своим видом
"Не поддается никакой терапии": рак Заворотнюк сравнили с онкологией Фриске
"Женщина эта – мне близкая": вернувшийся к любовнице Шаляпин обратился к Цымбалюк-Романовской

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

У родившей Заворотнюк заподозрили рак

Актриса отменила выступление
Шоу-бизнес

"Ты читала условия?": оставшуюся у разбитого корыта Наргиз ткнули носом в договор

Звезде посоветовали быть внимательнее
Шоу-бизнес

"У них есть сын": Исаева проговорилась о связи Подольской с мужем Гурцкая

Пиарщица показала ребенка
Шоу-бизнес

"Не поддается никакой терапии": рак Заворотнюк сравнили с онкологией Фриске

Жуткие слухи об актрисе появились в Сети

Гороскоп

Совет на выходные
"Теперь – горе": Кабаевой предрекли нелегкую судьбу
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

"Построен на костях": заявление о Крымском мосте взбудоражило народ
Проливные дожди затопили улицы и дома на Дальнем Востоке (видео)
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru