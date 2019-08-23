Уборщица задолжала два миллиарда: Малахов раскрыл детали наглой аферы

Шоумен Андрей Малахов заинтересовался историей 47-летней Светланы Бодровой. Уборщица из Воскресенска с зарплатой в 15 тысяч задолжала банку два миллиарда рублей. Женщина появилась в эфире ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Светлана Бодрова учредитель пяти крупных фирм. В их числе компания "Реалити плюс", которая не так давно обанкротилась. Теперь женщина должна выплатить агентству по страхованию вкладов два миллиарда. Уборщице нужно работать 22 тысячи лет и ежемесячно переводить не менее половины заработной платы, чтобы закрыть этот долг.

В студии ток-шоу "Прямой эфир" Бодрова рассказала, что несколько лет назад остро нуждалась в деньгах. Ее младший сын перенес три операции, требовались средства на лечение. В тот момент она познакомилась с Ириной Ботиной, которая предложила ей работу курьера. Светлане всего лишь нужно было подписать какие-то бумаги и пару раз сходить в банк. Уборщица из Воскресенска согласилась и даже отдала копию паспорта и ИНН.

"Меня с той женщиной, которой уже нет в живых, познакомил мой парикмахер. Она предложила мне подработать курьером. Она мне конкретно не сказала ничего. Я приехала в Москву, меня встретили и привезли оформлять в фирму. Я думала, что это работа курьером. Потом она мне позвонила и сказала, что нужно выехать в банк и открыть счет", – рассказал Светлана Бодрова Андрею Малахову.

Спустя несколько лет жительницу Воскресенска вызвали в суд, в ее дом пришли с обыском. На Бодрову завели уголовное дело. Светлана сказала в ток-шоу "Прямой эфир", что только во время следствия узнала, что попала в руки мошенников.

Эксперты программы уверены, что героиня сегодняшнего выпуска лукавит. Они предположили, что женщина имела свой процент. Бодрова все отрицала. Она отметила, что получила за подписание документов всего две тысячи рублей. В студии программы "Прямой эфир" показали репортаж из квартиры Светланы, выяснилась, что уборщица-миллиардерша живет очень скромно.

Ситуацию прокомментировал уполномоченный по правам человека по Московской области Екатерина Семенова. Почерковедческая экспертиза установила, что большинство договоров подписывала не Бодрова, а кто-то другой.

"Можно приостановить судебное решение, предпосылки к этому есть, но ее присутствие необходимо в определенных органах, но, к сожалению, Светлана Николаевна один раз появляется, другой раз пропадает", – сообщил эксперт в "Прямом эфире".

По словам Андрея Малахова, Светлана Бодрова не единственная, кто попал в такую ситуацию. Из-за острой нехватки денег некоторые россияне соглашаются на авантюры с оформлением юридических лиц. Многие из них не догадываются о последствиях.

"Будьте аккуратны в том, что вы подписываете, будьте аккуратны, отдавая свой паспорт. Будьте аккуратны, рассказывая по телефону номера ваших кредитных карт, а также пин-коды. Пожалуйста, будьте менее доверчивы. Мошенники на каждом шагу", – обратился ведущий ток-шоу "Прямой эфир" к зрителям.