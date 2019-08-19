Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в середине недели

На этой неделе в Москве столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Во вторник, 20 августа, в столице воздух прогреется до +26...28 градусов, а в среду столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Как отмечает синоптик, приход тепла в город связан с так называемым отрогом высокого давления, который приводит к притоку теплых воздушных масс, передает телеканал "360".
В четверг в Москве ожидается до +24...26 градусов, а в пятницу – +18...23 градусов. В выходные в столицу придет похолодание. Столбики термометров опустятся до +17...22 градусов. В субботу и воскресенье в некоторых районах пройдут дожди.
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