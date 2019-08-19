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Общество

В Минздраве предложили тестировать работников на алкоголь

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Министерство здравоохранения предложило работодателями ввести тестирование сотрудников предприятия на алкоголь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный ведомством документ "Укрепление здоровья работающих".

Целью проверки будет снижение числа несчастных эпизодов на производстве и выявление сотрудников, у которых есть проблемы с употреблением спиртного. Предполагается, что тестирование будет проходить планово, без уведомления. Кроме того, работодатели должны будут организовывать корпоративные мероприятия без алкоголя, уточняет URA.ru.

Напомним, недавно в Минздраве рекомендовали компаниям выписывать штрафы курящим работникам. Согласно предложению, чрезмерное увлечение табаком должно привести к снижению уровня заработной платы сотрудника, сообщает РИА ФАН.

Автор: 19 августа 2019, 08:32

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