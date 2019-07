Умер аниматор студии Disney

Аниматор студии Walt Disney Pictures Милтон Квон скончался на 106-м году жизни в Соединенных Штатах. Печальную новость сообщил сайт The Hollywood Reporter.

Художник умер 18 июня от естественных причин в собственном доме в Калифорнии. Как передает "Москва 24", аниматор до последнего дня занимался творчеством.

Милтон Квон работал над такими мультипликационными фильмами, как "Фантазия" и "Дамбо". Художник также снялся в картинах "Скорость", "Милая Джейн" и в сериале "Полиция Нью-Йорка", передает телеканал "360".



