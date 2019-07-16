Госдума защитила предпринимателей и их бизнес

Состояние Бари Алибасова Дерзкая выходка Зеленского Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Вторник 16 июля
Лента новостей
14:49
"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
14:49
Кондулайнен впала в летаргический сон после страшной разборки
14:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июля 2019 года
14:05
"Мое проклятие реально!": Туктамышева ошарашила громким заявлением об Олимпиаде
14:02
Малышева объявила день обжорства перед запуском нового шоу
13:47
Прооперированный Сергей Жуков проиграл борьбу
13:47
Заявление plus-size модели: девушка сверху – это норма
13:46
Стало известно о состоянии Шатунова после операции
13:25
Зеленский нелепо оправдался за чудовищный обман украинцев
13:24
Не надо меня лизать: Ротару оттолкнула юного поклонника
13:23
Названы самые надежные антивирусы
13:09
"Катастрофа": Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с ужасной проблемой
13:07
Стало известно о жуткой аварии с участием авто Киркорова
12:47
"Дожить бы": дряблая Рудковская встретила старость
12:40
В России рассказали об исчезновении поваренной соли
12:31
"Спалился": бесстыдника Порошенко застукали за мерзким занятием
12:26
Известный актер заснул на съемках и умер
12:21
Новое заявление Алибасова: Не верьте Дмитрию Шепелеву
12:12
Дочь заставила ленивого Галкина работать
12:06
Постаревший Агутин удивил странным поведением в день рождения
12:06
Уральский федеральный университет эвакуирован из-за бомбы
12:01
По делу Голунова уволили четырех полицейских
11:45
"Немного осталось": дочь о нападении и ухудшившемся состоянии Салтыковой
11:35
Назойливая Загитова замучила питомца ради лайков (видео)
11:34
Минобороны показало полет Ту‐160 над Балтикой
11:33
"Тыжемать": Дайнеко призналась в зависимости от откровенных съемок
11:11
"Почему бы и нет": Слава поощряет желание дочери оголяться на публику
11:08
Вся правда о витаминах
11:01
Спевшийся с Зеленским Лукашенко приготовил удар в спину Путину
10:58
"Летел куда-то": Кудрявцева в шоке от ночных приключений мужа
10:46
В Чечне самолет рухнул на жилой дом
10:39
"Безбашенная" Кафельникова разделась и рискнула жизнью
10:29
Американцы нашли "уязвимость" в российских С-400
10:29
"Хотите убить меня?": Волочкова дерзко ответила известной ведущей
10:08
Сябитова вслед за Гузеевой получила нагоняй от Харламова
09:37
ВСУ случайно уничтожили свои позиции в Донбассе
09:25
"Начало конца": атака на Крымский мост возмутила народ
09:06
Сати Казанова рассказала о расставании с любимым
09:04
Чемпионат по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK пройдет в Волоколамске
08:38
Рублю предрекли скорый обвал
08:34
Солисты Парижской оперы выступят на "Летних балетных сезонах" в Москве
08:26
"Въехал грузовик": Стриженова стала жертвой аварии
06:34
"Американская пенсионерка": Асмус изуродовала лицо
06:20
"Плохо кончится": скандалиста Лукашенко побоялись оставлять наедине с Путиным
04:17
"Тощая": Костенко получила плевок в лицо за выбор наряда
02:05
"Само совершенство!": обнажившуюся Терешину возвели на пьедестал
00:26
Лорак сделала заявление после внезапного исчезновения
21:53
Водонаева раскрыла страшный секрет Виторгана
21:39
"Не все подвластно косметике": стилист пришел в ужас от вида исхудавшей Хлебниковой
21:22
Художник-постановщик "Мосфильма" умер в возрасте 93 лет
21:12
"Снести за минуту": план уничтожения Крымского моста вызвал истерику
21:12
Михаил Конев: Илья Яшин использовал служебное положение для агитации
21:09
"Жарче только Солнце!": Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
20:54
От Прохора?: экс-возлюбленная Шаляпина родила сына
20:51
Министр обороны Германии объявила об отставке
20:26
"Муха Си-Си": Тарзан озадачил снимком в бюстгальтере
20:15
В Башкирии молния убила пастуха и обесточила семь деревень
19:47
У истощенной Муцениеце увели Прилучного с красной дорожки
19:38
В Петербурге корабль врезался в набережную
19:20
Скандал с усыновлением и смена фамилии: семейная драма Пугачевой вновь на слуху
19:11
В Подмосковье спасли провалившегося в болото мужчину
19:03
Скабеева пожаловалась на боли
19:02
"Никто не тянул за язык": Ротару указали на фатальную ошибку
18:46
Знаменитый голливудский актер погиб при загадочных обстоятельствах
18:27
"Террористическая атака": публично объявлено о виновности Зеленского
18:23
Певица Алсу резко отреагировала на слухи о пластике
18:13
Звезда "Битвы экстрасенсов" сообщила о второй беременности
18:05
Маленький ребенок просидел более 10 часов с трупом матери
17:50
Остановила рак: Яковлева раскрыла помогающий ей жить секрет
17:38
Озвучена дата начала новой гражданской войны на Украине
17:38
Измученного болью Шатунова отправили в Сочи
17:34
Госдума поддержит отечественных садоводов и фермеров
17:33
Могут отравить или поджечь: связавшемуся с чиновником Алибасову грозит беда
16:57
"Стыд прикрой!": Бузовой предложили сброситься на одежду
16:56
У Божены Рынской новое горе
16:53
"Бомба!": экс-солистка SEREBRO взбудоражила эротическими снимками
16:40
Под Москвой угнали автомобиль почти за 3 миллиона рублей
16:22
Газманов довел до слез трогательным посланием жене
16:21
Трампу грозит суд за нападение на женщин
16:12
Врач отказал в операции изменившемуся до неузнаваемости Звереву
16:01
В московской клинике женщина умерла во время массажа лица
15:59
Названо место бегства спасающегося от тюрьмы Порошенко
15:38
Хилькевич в шоке после ограбления у Эйфелевой башни
15:34
Пассажир погиб: в Уфе перевернулась лодка
15:20
Изменял жене?: Корчевников вынуждал известного актера трясти грязным бельем
15:11
"Цинично развел": раскрыта тайна романа Богомолова и Собчак
15:11
Назван лучший напиток для здоровья
14:53
"Будешь ходить с палочкой": врач приговорил шокированного Маршала
14:49
Известный участник "Дома-2" разбился в ДТП
14:45
Горный хрусталь: камень провидцев
14:37
Виторган поделился болью из-за смерти от рака
14:31
Знаменитая певица растаяла в объятиях Меган Маркл
14:24
Брошенная топ-модель разделась и показала свою киску
14:10
Зеленский выжидает: сделано заявление о снятии блокады с Крыма
14:07
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 июля 2019 года
13:54
Весь день не просыхала: съемки с Волочковой обернулись кошмаром
13:43
Известный хоккеист высказался о романе с Бузовой
13:43
"Ей это не нужно": Воробей рассказала об отношениях с семьей погибшего любовника
13:42
В Архангельске двух школьниц задержали за жестокое убийство подруги
13:20
Концерт группы Whitesnake в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Назван лучший напиток для здоровья
Помолодевшая Валентина Легкоступова выглядит как подросток
"Жаль его!": уехавшая Елена Преснякова об участи мужа
Разъяренная Кудрявцева встала грудью за маленькую дочь
"Взбалмошный характер": Костюшкин высказался об уходе от жены
"Былинка!": юная дочь Толкалиной обнажилась перед камерой
Общество

Госдума защитила предпринимателей и их бизнес

Фото: www.globallookpress.com
Нижняя палата во втором чтении приняла законопроект, направленный на защиту предпринимателей от необоснованного ареста и разрушения бизнеса в ходе следствия. Документ вносит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. 

Продолжение: Сельских депутатов избавляют от бумажной волокиты
прочитано 382 раза

Законопроект вводит существенную норму – следствие обязано доказать суду необходимость продления содержания в СИЗО. В ходатайстве должны содержаться мотивы продления, информация о ведущихся процессуальных действиях по делу, а также причины, почему этого не делалось раньше, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

ПО ТЕМЕ

Госдума поддержит отечественных садоводов и фермеров

Дума по инициативе Турчака упрощает декларирование для сельских депутатов

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Таким образом, пребывание граждан под стражей не сможет продлеваться по одним и тем же основаниям", – подчеркнул председатель нижней палаты.

Решение судьи и продлении срока содержания под стражей должно последовать не позднее пяти суток после получения ходатайства. В случае отказа подсудимому будет назначен залог или домашний арест.

По словам Володина, для продолжения работы предприятия и сохранения рабочих мест по ряду "экономических" статей предпринимателей и директоров компаний запрещается помещать в СИЗО. При этом он подчеркнул, что связанные с мошенничеством, растратой, злоупотреблением положением преступления будут рассматриваться без изменений.

"Однако на досудебной стадии подозреваемые и обвиняемые в этом предприниматели не будут содержаться в СИЗО", – пояснил Володин.

Это позволит реализовать поручения президента и защитить представителей бизнес-сообщества от необоснованного ареста и разрушения бизнеса, заключил спикер Госдумы.

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com

Напомним, в декабре прошлого года парламентарии приняли законопроект, расширяющий перечень оснований для прекращения уголовного преследования предпринимателей. Главное, чтобы ущерб, причиненный государству или обществу, был полностью возмещен. Речь идет о преступлениях небольшой тяжести в сфере страхования и кредитной деятельности, в области патентных и авторских прав.

Автор: 16 июля 2019, 14:21

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Снести за минуту": план уничтожения Крымского моста вызвал истерику
"Террористическая атака": публично объявлено о виновности Зеленского
Названо место бегства спасающегося от тюрьмы Порошенко
Трампу грозит суд за нападение на женщин

Шоу-бизнес

"Скорбим и помним": Бузова закричала при виде гроба
Кондулайнен впала в летаргический сон после страшной разборки
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июля 2019 года
Сафронов категорично высказался о пенсионерке Пугачевой

Проишествия

Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Почему бы и нет": Слава поощряет желание дочери оголяться на публику

Певица приоткрыла завесу личной жизни
Шоу-бизнес

Сябитова вслед за Гузеевой получила нагоняй от Харламова

Шоумен не намерен останавливаться
Культура

"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких

Актриса уже не говорит
Шоу-бизнес

Кондулайнен впала в летаргический сон после страшной разборки

Жених-тиран затерроризировал женщину

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Разводящейся Лолите предсказали бурный роман
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика
Настоящая трагедия: электросамокат унес жизнь звезды
Горячая 18-летняя теннисистка покорила мир ослепительной красотой
Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко

Спорт

Загадочная Загитова положила конец пересудам
Легендарный боксер высказался о шансах Макгрегора победить Нурмагомедова
Экс-ученица Тутберидзе рассказала всю правду о причинах ухода
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru