Госдума защитила предпринимателей и их бизнес

Нижняя палата во втором чтении приняла законопроект, направленный на защиту предпринимателей от необоснованного ареста и разрушения бизнеса в ходе следствия. Документ вносит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.



Законопроект вводит существенную норму – следствие обязано доказать суду необходимость продления содержания в СИЗО. В ходатайстве должны содержаться мотивы продления, информация о ведущихся процессуальных действиях по делу, а также причины, почему этого не делалось раньше, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



"Таким образом, пребывание граждан под стражей не сможет продлеваться по одним и тем же основаниям", – подчеркнул председатель нижней палаты.

Решение судьи и продлении срока содержания под стражей должно последовать не позднее пяти суток после получения ходатайства. В случае отказа подсудимому будет назначен залог или домашний арест.

По словам Володина, для продолжения работы предприятия и сохранения рабочих мест по ряду "экономических" статей предпринимателей и директоров компаний запрещается помещать в СИЗО. При этом он подчеркнул, что связанные с мошенничеством, растратой, злоупотреблением положением преступления будут рассматриваться без изменений.

"Однако на досудебной стадии подозреваемые и обвиняемые в этом предприниматели не будут содержаться в СИЗО", – пояснил Володин.

Это позволит реализовать поручения президента и защитить представителей бизнес-сообщества от необоснованного ареста и разрушения бизнеса, заключил спикер Госдумы.

Напомним, в декабре прошлого года парламентарии приняли законопроект, расширяющий перечень оснований для прекращения уголовного преследования предпринимателей. Главное, чтобы ущерб, причиненный государству или обществу, был полностью возмещен. Речь идет о преступлениях небольшой тяжести в сфере страхования и кредитной деятельности, в области патентных и авторских прав.