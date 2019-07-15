Поклонская высказалась о скандальном разрыве отношений

На своей странице в соцсети в "ВКонтакте" депутат Наталья Поклонская прокомментировала сообщения СМИ о разрыве отношений с сообществом "царебожников". Она подчеркнула, что никакого интервью с ней на этот счет не было.

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