Поклонская высказалась о скандальном разрыве отношений

После сообщений в Сети со ссылками на некие информированные источники о том, что Наталья Поклонская прервала контакты с "царебожниками", в СМИ стали появляться статьи, в которых якобы уже сама депутат подтверждала эту информацию и делилась подробностями произошедшего. О том, что происходит на самом деле, она написала на своей странице в соцсети в "ВКонтакте".
"Официально обращаюсь к редакциям издательств, распространяющих клевету в отношении меня накануне Царских дней", – отметила Наталья Поклонская. "Под смачным заголовком "Поклонская подтвердила разрыв с сектой екатеринбургских царебожников" EADaily.com, Ура.ру, "Московский комсомолец" и др. СМИ публикуют "сенсационные" новости со мной в главной роли", – объяснила она своим подписчикам.
"Не надо ссылаться на некие "осведомленные источники". Запомните: в моем окружении нет таких. А тот, кто представляется таковым, никакого отношения ко мне не имеет!" – подчеркнула политик.
От журналистов она потребовала опубликовать опровержения. Наталью Поклонскую возмутил тот факт, что СМИ, делясь сенсационными подробностями, ссылались на интервью с ней, которого не было. Депутат потребовала от всех, опубликовавших подобные статьи, дать опровержения.
Ранее на портале EADaily вышла статья, в которой приводились слова Натальи Поклонской, которые она якобы сказала корреспонденту издания. В этом комментарии содержалось подтверждение факта разрыва отношений между парламентарием и "царебожниками".
"Слава Богу, что удалось скинуть покров с этой духовной ловушки", – якобы подчеркнула Наталья Поклонская. Также в статье содержалось утверждение, что теперь сектанты пытаются отомстить политику.
Напомним, СМИ писали, что Наталья Поклонская прекратила контакты с идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге. Сообщалось, что их отношения испортились после того, как депутат вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева.
Движение "царебожников" исповедует учение о царе-искупителе. В его основе лежит убеждение в священной роли убитого последнего императора России Николая II.
Популярные темы форума
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Обмен старой жены на новую
Ищу женщину онанистку
Отец напивается и поднимает руку
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
А нам астролог сказала всю правду!
Макдональдс
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Жена алкоголичка
Как назвать собаку?
Страпон
Обязательно ли играть свадьбу?
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Хочу забеременеть в тайне от него
Как относиться к астрологам?
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Больно заниматься сексом
я люблю сексуальных
Краско уходит в монастырь?
От сигарет толстеют?
Психологический тест
Гелендваген
Как?
Очень навязчивый
Должна платить за его долги
Зависть?
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Как убрать дряблость с ног