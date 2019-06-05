Шашлыки из фекалий: россиян кормят коктейлем из бактерий
Свиной шашлык в маринаде от семи производителей попал в лабораторию Росконтроля. Ни один из них не прошел испытания. Результаты экспертов весьма огорчили.
Исследователи проверили шашлыки, которые продаются в российских магазинах под марками "Останкино", "Мираторг", "Окраина", "Мясновъ", "Глобус", "Ашан" и "О'Кей". Оценивали продукцию более чем по 50 параметрам.
Показателям безопасности и качества не соответствовала ни одна марка. Выше нормы количество опасных микроорганизмов в образцах "Окраина", "Мясновъ", "Ашан" и "О'Кей". А шашлыки от марки "Останкино" содержат опасных бактерий в 17 раз выше нормы.
И это еще не все. Все образцы шашлыка оказались загрязнены фекалиями. А в мясе бренда "Окраина" нашли еще и листерии – это возбудители опасного заболевания листериоза, сообщает НСН. Все шашлыки указанных марок внесены в черный список Росконтроля.
Сезон пикников набирает обороты. Ранее сообщалось, что в лесах возле подмосковного города Лыткарино развелось много лис. Местные жители угощают их шашлыками – прикормленные звери сами выходят к людям.
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