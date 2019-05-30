Какое вино пить летом

Лето – пора освежающих напитков, с наступлением первых теплых дней хочется устраивать пикники, выбираться за город, а после рабочих будней – оккупировать летние веранды любимых кафе и ресторанов.

О том, какое вино будет популярно в жаркое время года, нам рассказали эксперты винного проекта L-Wine.

Пикник

Предпочитаете проводить время на природе, жаря мясо и овощи? Тогда ваш выбор – легкие красные вина. Советуем присмотреться к привычному пино нуару, который очарует вас ароматом спелых ягод, а легкая кислотность поможет составить отличную гастрономическую пару. Вина из этого сорта отлично подойдут к курице, индейке, утке; они не такие мощные, как каберне совиньон или шираз.

Если вы любите сложные вина и красное мясо, то обратите внимание на пинотаж из ЮАР, который отлично сочетается с шашлыком, мясом на гриле и барбекю. Это сложный сорт с выраженными танинами, в аромате которого присутствуют пикантные тона спелых ягод, кофе, специй и даже хвои.

Летние веранды

Лето – сезон веранд, когда уже не хочется сидеть в душном помещении, а хочется открытого пространства. Если вам это близко, то смело выбирайте освежающие, питкие белые вина. Они прекрасно подойдут к легким блюдам и утолят жажду.

Присмотритесь к самому яркому представителю летних вин – совиньон блан. Этот сорт покорит вас ароматом цитрусов, персика и смородины. Если хочется попробовать чего-нибудь нового, то смело заказывайте популярные этим летом зеленые вина (винью верде) или сорта грюнер вельтлинер, альбариньо. Эти вина отлично подходят к белой рыбе с экзотическими соусами, овощам, мягким сырам и фруктам.

Встреча с друзьями

Бокал игристого вина жарким летним вечером – что может быть прекраснее для встречи с друзьями? Мы думаем, что ничего, так как "magic bubbles" сделают особенным любой день и создадут атмосферу праздника. Советуем пить и как аперитив перед вечеринкой, а также в качестве награды после долгого трудового дня. Вместо понятного просекко попробуйте игристые других стран: к примеру, открытием для вас могут стать кава и креман.

Кава – игристое родом из Испании, которое очарует вас ароматом спелых фруктов и нотами зеленых яблок, цитрусовых. Благодаря хорошей кислотности вино составит отличную пару с морепродуктами, легким закусками и салатами.





Креман – "младший брат" шампанского, который производят во Франции, Бельгии и Люксембурге. В ресторанах вы можете встретить его белые, розовые и даже красные вариации. Лучшим сочетанием для креман д`Эльзас станут козьи сыры или гребешки на гриле, а креман де Луар раскроется в паре с белым нежирным мясом под цитрусовым соусом и невыдержанными сырами.

Вечер дома или поездка на дачу

Розе – уже зарекомендовавший себя спутник хорошего летнего настроения, который сочетается как с мясными блюдами, так и с овощными закусками. Считается, что чем напиток светлее, тем изысканнее должно быть гастрономическое сопровождение.

К примеру, самые утонченные розовые вина вы можете найти в Провансе, их лучше сочетать с блюдами средиземноморской кухни или белым мясом. Насыщенные представители могут справиться и с высококалорийными блюдами – стейком из лосося на гриле, пиццей, пастой и даже бургером.