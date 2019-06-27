Соловьев заткнул рот вдове Доренко
Владимир Соловьев сочувствует горю Юлии Доренко и не намерен отвечать на оскорбления. Ведущий предположил, что подобные публикации помогают утешиться вдове Сергея Доренко.
"Мне печально, что госпожа Доренко, которая переживает по поводу гибели близкого человека, вынуждена еще заниматься такими публикациями. Видно, что каждый по-своему борется со стрессом. Я же ей желаю всего самого хорошего", – цитирует ведущего агентство "Ридус". Он добавил, что не знаком Юлией лично.
Днем ранее в эфире радиостанции "Вести FM" Владимир Соловьев обвинил Сергея Доренко в предательстве. Ведущий напомнил, что во время "оранжевой революции" на Украине в 2004 году журналист выступал на Майдане и негативно высказывался в адрес президента России.
Юлия не оставила этот выпад без внимания. В соцсети она сообщила, что ее муж назвал Владимира Соловьева "мерзкой карлицей" и "хлопотливой тетенькой", пишет URA.ru. Слова телеведущего не понравились и новому главреду радиостанции "Говорит Москва", которую ранее возглавлял Доренко. Роман Бабаян отметил, что некрасиво говорить в таком тоне о покойном коллеге.
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