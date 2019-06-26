Вдова Доренко жестко припечатала Соловьева в ответ на чудовищные оскорбления

Вдова Сергея Доренко ответила Владимиру Соловьеву, обвинившему ее покойного мужа в предательстве. Юлия Доренко опубликовала фотографию записки журналиста с унизительными замечаниями в адрес телеведущего.

Вдова Сергея Доренко высказалась в адрес Владимира Соловьева в Telegram-канале "Расстрига". Юлию возмутили обвинения в адрес покойного супруга.

"Владимир, если Сергея Доренко нет, это не значит, что за него некому ответить", – написала она. Пост вдова сопроводила фотографией записки, которую переслал ей муж после одной из встреч с Соловьевым. На листе бумаги написано: "мерзкая карлица" и "хлопотливая тетенька".

Ранее Соловьев упомянул Доренко в эфире своей программы на радио "Вести". По словам ведущего, он не понимает, почему некоторые вспоминают о журналисте "с придыханием".

Он сравнил журналиста с Кристиной Потупчик – якобы оба предатели. Первый митинговал на Майдане в 2004 году, высказывая оскорбления в адрес Владимира Путина, вторая начала карьеру в движении "Наши", а теперь поливает грязью бывших соратников, пишет "Царьград".

Вдова Доренко добавила, что Соловьев завидует ее покойному супругу и боится его. Юлия добавила, что незадолго до кончины Сергей поссорился с телеведущим в Twitter, однако при встрече предложил мировую, передает НСН.

Сергей Доренко был глaвным редaктором рaдиостaнции "Говорит Москва". Журнaлист скончaлся 9 мaя – причиной смерти стaл рaзрыв aорты. Радиостанцию после этого трагического события возглавил журнaлист Ромaн Бaбaян. Он также отреагировал на слова Соловьева, отметив, что сотрудники возмущены этим заявлением, сообщает URA.ru.