Вдова Доренко жестко припечатала Соловьева в ответ на чудовищные оскорбления
Вдова Сергея Доренко высказалась в адрес Владимира Соловьева в Telegram-канале "Расстрига". Юлию возмутили обвинения в адрес покойного супруга.
"Владимир, если Сергея Доренко нет, это не значит, что за него некому ответить", – написала она. Пост вдова сопроводила фотографией записки, которую переслал ей муж после одной из встреч с Соловьевым. На листе бумаги написано: "мерзкая карлица" и "хлопотливая тетенька".
Ранее Соловьев упомянул Доренко в эфире своей программы на радио "Вести". По словам ведущего, он не понимает, почему некоторые вспоминают о журналисте "с придыханием".
Он сравнил журналиста с Кристиной Потупчик – якобы оба предатели. Первый митинговал на Майдане в 2004 году, высказывая оскорбления в адрес Владимира Путина, вторая начала карьеру в движении "Наши", а теперь поливает грязью бывших соратников, пишет "Царьград".
Вдова Доренко добавила, что Соловьев завидует ее покойному супругу и боится его. Юлия добавила, что незадолго до кончины Сергей поссорился с телеведущим в Twitter, однако при встрече предложил мировую, передает НСН.
Сергей Доренко был глaвным редaктором рaдиостaнции "Говорит Москва". Журнaлист скончaлся 9 мaя – причиной смерти стaл рaзрыв aорты. Радиостанцию после этого трагического события возглавил журнaлист Ромaн Бaбaян. Он также отреагировал на слова Соловьева, отметив, что сотрудники возмущены этим заявлением, сообщает URA.ru.
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