Телеведущих пытали током в прямом эфире

В роли подопытных кроликов выступили британская телеведущая Сюзанна Рид и Ричард Арнольд. Управлял устройством их коллега Пирс Морган. Они протестировали часы, которые разрядом электричества помогают человеку избавиться от вредной привычки.

Сюзанна Рид получила разряд в 350 вольт и закричала от боли. Спустя некоторое время она смогла вести передачу. Тогда в роли испытуемого выступил Ричард Арнольд. Он выдержал несколько разрядов. По словам ведущего, даже когда устройство работало не в полную силу, он испытывал болезненные ощущения.

What better way to start the day than with an electric shock! Don't worry nobody got hurt... in fact, somebody quite enjoyed it...



