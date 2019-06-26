Телеведущих пытали током в прямом эфире
В роли подопытных кроликов выступили британская телеведущая Сюзанна Рид и Ричард Арнольд. Управлял устройством их коллега Пирс Морган. Они протестировали часы, которые разрядом электричества помогают человеку избавиться от вредной привычки.
Сюзанна Рид получила разряд в 350 вольт и закричала от боли. Спустя некоторое время она смогла вести передачу. Тогда в роли испытуемого выступил Ричард Арнольд. Он выдержал несколько разрядов. По словам ведущего, даже когда устройство работало не в полную силу, он испытывал болезненные ощущения.
What better way to start the day than with an electric shock! Don't worry nobody got hurt... in fact, somebody quite enjoyed it... ����— Good Morning Britain (@GMB) 25 июня 2019 г.
@susannareid100 | @RichardAArnold pic.twitter.com/ll5iVYtyfF
Морган после эксперимента пошутил, что за такие опыты его уволят с телевидения.
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