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Общество

Дошли до Путина: Россия в бешенстве из-за дела Голунова

Протесты из-за дела Голунова. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Резонансную историю с журналистом "Медузы" прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он отметил, что дело Ивана Голунова не оставило народ равнодушным.
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Манукян отметил, что ситуация с Голуновым довольно странная. "Особенно она примечательна тем, что именно по этой истории впервые деление на своих и чужих во многом стирается. Многие люди из числа патриотов, которые умеют думать и анализировать, усомнились в виновности Ивана", – заявил собеседник "Дни.ру".

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Константин Юрьевич Хабенский

Константин Юрьевич Хабенский актер

Его восхитило, "как активно бросилась защищать Голунова либеральная общественность". Манукян отметил, что эти люди, похоже, успели создать свое гражданское общество. Эксперт считает, что благодаря своей принципиальной позиции они дошли до Владимира Путина.

"Я чувствую за ним силу и скрытый потенциал. По крайней мере, для меня очевидно, что эти несколько процентов граждан научились влиять на политическую повестку страны и уже нашли кратчайший путь к ушам президента России", – пояснил Манукян. По его словам, именно эти активные россияне заняли все самые важные посты в открытом информационном мире, "которые им позволяют влиять на умы граждан".

Эксперт уверен, что у защитников Голунова есть чему поучиться. "Влияние телевизора с каждым днем все быстрее отмирает, а интернет и его влияние становятся все мощнее день ото дня", - добавил он.

"Журналист-расследователь, который выявляет очень серьезные факты по нарушениям в Москве, вдруг оказывается напичкан с ног до головы наркотиками. Это каким же нужно быть самоубийцей, чтобы заниматься этими вещами параллельно", – высказался Манукян.

Он не верит в виновность Голунова. "Это тот случай, когда я не готов примкнуть к тем, кто все выводы для себя уже сделал и мысленно признал его наркоторговцем. Следствие должно быть на 100% объективным и прозрачным. Пусть приводят железобетонные доказательства виновности Ивана Голунова, иначе общество может все это не принять", – заключил эксперт.

Ранее по делу Ивана Голунова высказался актер, председатель жюри основного конкурса фестиваля "Кинотавр" Константин Хабенский. Он поддержал журналиста на открытии мероприятия. "Сегодня пытаются "закрыть" одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль также может стать неудобным", – цитирует Хабенского Life.

Напомним, что задержанному на Цветном бульваре в Москве Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Однако тот утверждает, что вещества ему подкинули. Журналиста отправили под домашний арест.

Автор: Валерия Нарская10 июня 2019, 10:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Игра Хабенского "взяла за душу" Путина

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Mimi
Ответить
Гость
в рашке отсутствует правосудие и правоохранительная система. лохи надеятся на царя. потому что лохи!
А на кого надеешься ты, умный человек, не лох?
Гость
Ответить
в рашке отсутствует правосудие и правоохранительная система. лохи надеятся на царя. потому что лохи!
1

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