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Общество

Собчак раскрыла шокирующие подробности ареста Голунова

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com.
Теледива хлопочет за журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который был задержан за покушение на сбыт наркотиков. Ксения Собчак уверена, что нашла тех, кто стоит за этим, по ее мнению, сфабрикованным делом.
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В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" светская львица опубликовала информацию о возможных заказчиках ареста Ивана Голунова. Ксения Собчак назвала фамилии людей, которым расследования журналиста об отъеме жилья у москвичей и о похоронном бизнесе, которыми он занимался в последнее время, встали костью в горле.

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"Один из крупнейших подрядчиков ГБУ "Ритуал" о котором делал расследование Голунов – это ЧОП "Альфа-Хорс". В 2017 г. контракты на 148 млн руб, в 2018-м – на 106 млн рублей. У ЧОП "Альфа-Хорс" два владельца, 50% принадлежит Южанину Андрею Юрьевичу, 50% – Лешкевич Эмилии Дмитриевне. Эмилия Лешкевич владеет также 50% в ООО "Первая ритуальная компания", тоже игрок похоронного бизнеса, о котором писал Голунов, а второй собственник этой компании  – Умалатов Сардал Муслимович. И он был, например, совладельцем ООО "Бургер Стрит М". Вторым же собственником этого ООО "Бургер Стрит М", то есть, партнером Сардала Умалатова значился Колокольцев Александр Владимирович, сын главы МВД Владимира Колокольцева...", - написала Ксения Собчак.

Напомним, днем 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы Иван Голунов был задержан по подозрению в сбыте наркотиков. По данным полиции, при себе у него было около четырех граммов метилэфедрона, также сообщалось, что наркотики нашли в его квартире.

Коллектив издания "Медуза", утверждает, что арест связан с профессиональной деятельностью Ивана Голунова. Якобы журналист получал угрозы из-за своих статей. Об этом же говорит и Ксения Собчак.

Автор: Руслана Алексеева10 июня 2019, 00:10

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