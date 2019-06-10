Собчак раскрыла шокирующие подробности ареста Голунова

Теледива хлопочет за журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который был задержан за покушение на сбыт наркотиков. Ксения Собчак уверена, что нашла тех, кто стоит за этим, по ее мнению, сфабрикованным делом.

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" светская львица опубликовала информацию о возможных заказчиках ареста Ивана Голунова. Ксения Собчак назвала фамилии людей, которым расследования журналиста об отъеме жилья у москвичей и о похоронном бизнесе, которыми он занимался в последнее время, встали костью в горле.

"Один из крупнейших подрядчиков ГБУ "Ритуал" о котором делал расследование Голунов – это ЧОП "Альфа-Хорс". В 2017 г. контракты на 148 млн руб, в 2018-м – на 106 млн рублей. У ЧОП "Альфа-Хорс" два владельца, 50% принадлежит Южанину Андрею Юрьевичу, 50% – Лешкевич Эмилии Дмитриевне. Эмилия Лешкевич владеет также 50% в ООО "Первая ритуальная компания", тоже игрок похоронного бизнеса, о котором писал Голунов, а второй собственник этой компании – Умалатов Сардал Муслимович. И он был, например, совладельцем ООО "Бургер Стрит М". Вторым же собственником этого ООО "Бургер Стрит М", то есть, партнером Сардала Умалатова значился Колокольцев Александр Владимирович, сын главы МВД Владимира Колокольцева...", - написала Ксения Собчак.

Напомним, днем 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы Иван Голунов был задержан по подозрению в сбыте наркотиков. По данным полиции, при себе у него было около четырех граммов метилэфедрона, также сообщалось, что наркотики нашли в его квартире.

Коллектив издания "Медуза", утверждает, что арест связан с профессиональной деятельностью Ивана Голунова. Якобы журналист получал угрозы из-за своих статей. Об этом же говорит и Ксения Собчак.