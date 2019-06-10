Собчак раскрыла шокирующие подробности ареста Голунова
В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" светская львица опубликовала информацию о возможных заказчиках ареста Ивана Голунова. Ксения Собчак назвала фамилии людей, которым расследования журналиста об отъеме жилья у москвичей и о похоронном бизнесе, которыми он занимался в последнее время, встали костью в горле.
"Один из крупнейших подрядчиков ГБУ "Ритуал" о котором делал расследование Голунов – это ЧОП "Альфа-Хорс". В 2017 г. контракты на 148 млн руб, в 2018-м – на 106 млн рублей. У ЧОП "Альфа-Хорс" два владельца, 50% принадлежит Южанину Андрею Юрьевичу, 50% – Лешкевич Эмилии Дмитриевне. Эмилия Лешкевич владеет также 50% в ООО "Первая ритуальная компания", тоже игрок похоронного бизнеса, о котором писал Голунов, а второй собственник этой компании – Умалатов Сардал Муслимович. И он был, например, совладельцем ООО "Бургер Стрит М". Вторым же собственником этого ООО "Бургер Стрит М", то есть, партнером Сардала Умалатова значился Колокольцев Александр Владимирович, сын главы МВД Владимира Колокольцева...", - написала Ксения Собчак.
Напомним, днем 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы Иван Голунов был задержан по подозрению в сбыте наркотиков. По данным полиции, при себе у него было около четырех граммов метилэфедрона, также сообщалось, что наркотики нашли в его квартире.
Коллектив издания "Медуза", утверждает, что арест связан с профессиональной деятельностью Ивана Голунова. Якобы журналист получал угрозы из-за своих статей. Об этом же говорит и Ксения Собчак.
Певице не помогли даже верблюды
Шоумен заинтересовался историей провинциального педагога
Певица не хотела бы ничего менять в своем прошлом
Тело мужчины сбросили в пруд
Популярные темы форума
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Можно ли убежать от темного прошлого?
Как понравиться мужу в постели?
Закрутила роман с турком, я замужем
Должна ли я содержать мать?
Хочу уехать из России.
Оральный секс
Хочу замуж
Мастурбирую во время секса
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Подруга увела моего мужа.
Вещи из секондхенда
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда
Отчим пристает . Что делать мне?
В каком возрасте мужик взрослеет?
Мужчина меня не уважает
Сделать аборт в тайне от мужа
Хочет секс даже когда болею
Можно ли завидовать сестре родной?
марина рыгает на уроках и мешает мне
Должен отслужить в армии
оЧЕНЬ хочу на концерт группы Шары
Муж не хочет детей.
Разведенка с прицепом
Прямолинейнвая подруга
На западе мальчики одеваются, как девочки
Не обрадовался подарку
Зачем скрывать своих детей?
Двойная фамилия. Да или нет?