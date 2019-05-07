Захарова разразилась гневной речью после скандала с катастрофой в Шереметьево
Дилетантизм опасен, предупреждает Мария Захарова. Дипломат подчеркивает, что его намеренная демонстрация – это признак глупости. Нельзя судить о каком-либо событии, не обладая всеми данными и профессиональными навыками, убеждена Захарова.
"Откуда непонимание простого факта: дилетантизм опасен , его намеренная демонстрация – признак глупости, а публичное линчевание с призывами "ату" может обернуться трагедией? Одно дело сочувствие и соучастие, помощь и поддержка, и совсем другое – приговор", – написала представитель МИДа в Facebook.
Марию Захарову возмутили интернет-пользователи, которые, по ее словам "дистанционно провели экспертизу самолета". Лайнер SSJ 100 рейсом из Москвы в Мурманск, потерпел крушение 5 мая. Судно загорелось после жестой посадки, 41 человек погиб. Выжившие члены экипажа заявляют, что в самолет ударила молния, напоминает Ura.ru.
Дипломат предложила доморощенным экспертам провести эксперимент. В следующий раз, когда они заболеют, по словам Марии Захаровой, не стоит обращаться к врачам. При их уровне подготовки они могут поставить себе диагноз самостоятельно, уверена Захарова.
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