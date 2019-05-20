"Хватка у нее железная": за распустившего язык Соловьева взялись всерьез
Скандал прокомментировал эксперт Совета по развитию информационного общества Вадим Манукян. "Евгению Чудновец знаю лично. Она моя коллега по Совету. Хватка у нее железная, и Соловьеву в этой ситуации я откровенно не завидую", – заявил собеседник "Дни.ру".
Он привел пример крутого характера Евгении Чудновец. "Помнится, прошлой осенью ей фан-клип на песню Оксимирона не понравился, это было после керченской трагедии. Она усмотрела в нем аллюзии на произошедшее и добилась, чтобы клип запретили к показу на территории России и все соцсети, в том числе и западные, подчинились", – поделился Манукян.
Эксперт уверен, что спуску Владимиру Соловьеву после жалобы Чудновец не будет. "Зря Соловьев так прошелся по жителям Екатеринбурга. Очень хорошие люди, очень чистые, борющиеся за справедливость, неравнодушные. Уж точно бесов я там не встречал", – заключил Манукян.
Отметим, Евгения Чудновец ранее заявила, что Владимира Соловьева за его слова в эфире радио "Вести FM" можно привлечь по статьям за оскорбление религиозных чувств, за разжигание ненависти и за клевету. Женщина намерена подать заявление на слишком распустившего язык журналиста в Генпрокуратуру.
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