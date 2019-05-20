"Хватка у нее железная": за распустившего язык Соловьева взялись всерьез

Екатеринбурженка Евгения Чудновец подала жалобу на телеведущего в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области. Это произошло после того, как Владимир Соловьев публично заявил, что по столице Урала гуляют потомки бесов, убивших царя.

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