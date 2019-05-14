"Ты сволочь!": разъяренный Соловьев вышвырнул зарвавшегося украинца
Перепалка между ведущим и гостем началась во время обсуждения роли главы СССР Иосифа Сталина в истории, сообщает RT. Скандальный фрагмент Владимир Соловьев опубликовал на своей странице в Instagram.
В ходе спорта Владимир Соловьев напомнил, что Степан Бандера воевал на стороне главы фашистской Германии Адольфа Гитлера, а теперь его образ на Украине популяризируется. Всеволод Непогодин парировал: тот якобы боролся со сталинизмом.
После препирательств разъяренный Владимир Соловьев вышвырнул из студии зарвавшегося гостя. "Ты сволочь! Пошел вон отсюда! Я даже объяснять не хочу", – сказал ведущий. Гость покинул программу с улыбкой на лице, отмечает "Царьград".
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