Соловьев набросился на Познера за слова о России
Скандал разгорелся после того, как Владимир Познер в своем блоге заявил об отсутствии в России идеи, которая могла бы объединить ее граждан. Журналист считает, что в настоящее время россияне не верят ни Госдуме, ни Совету Федерации, ни даже президенту, а сплотить их способна только правда.
Владимир Соловьев за эти слова набросился на коллегу с едким комментарием. Высказывания Познера он назвал "банальностями". "Я могу произнести еще несколько глубоких мыслей: Волга впадает в Каспийское море, а лошади кушают овес", – цитирует ведущего РИА ФАН. Он добавил, что очень рад тому, что Познер "наконец осознал" эту очевидную мысль.
"Национальная идея есть, но пока она не озвучена и не сформулирована", – заявил Владимир Соловьев. Он уверен, что эта идея совсем скоро обретет конкретику.
Журналист добавил, что без национальной идеи "мы бы давно распались". В качестве примера элемента национальной идеи россиян Владимир Соловьев привел патриотическую акцию "Бессмертный полк", когда граждане нашей страны в День победы выходят на улицы с фотографиями своих родственников, погибших в Великой Отечественной войне.
Примадонна приготовила грандиозное шоу
Певица решила впредь держать язык за зубами
Откровенное интервью актера
Красавица сделала заявление у гроба
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Почему я такая дура?
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Он изменил мне со страшной бабой
Я однолюб, никого больше не полюблю
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Пропал кот
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Два кило картошки
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
<цензура>
Крик души
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Грудное вскармливание
кефирная диета на 7 дней
ВСД как приговор или хождение по мукам
что нравиться девушкам
Если женщина повышает голос на мужчину
В супермаркете хотят продавать лекарства,вместе рядом с картошкой и селёдкой!Торговли нет,работают гасторбайторы ,люди перестали посещать магазины .Как вы смотрите на это?Шприцы рядом с бананами и луком !