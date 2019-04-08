Соловьев набросился на Познера за слова о России

Журналист и телеведущий высмеял рассуждения своего коллеги Владимира Познера о том, что у нашей страны нет национальной идеи. Владимир Соловьев рассказал, что объединяет россиян.

Скандал разгорелся после того, как Владимир Познер в своем блоге заявил об отсутствии в России идеи, которая могла бы объединить ее граждан. Журналист считает, что в настоящее время россияне не верят ни Госдуме, ни Совету Федерации, ни даже президенту, а сплотить их способна только правда.

Владимир Соловьев за эти слова набросился на коллегу с едким комментарием. Высказывания Познера он назвал "банальностями". "Я могу произнести еще несколько глубоких мыслей: Волга впадает в Каспийское море, а лошади кушают овес", – цитирует ведущего РИА ФАН. Он добавил, что очень рад тому, что Познер "наконец осознал" эту очевидную мысль.

"Национальная идея есть, но пока она не озвучена и не сформулирована", – заявил Владимир Соловьев. Он уверен, что эта идея совсем скоро обретет конкретику.

Журналист добавил, что без национальной идеи "мы бы давно распались". В качестве примера элемента национальной идеи россиян Владимир Соловьев привел патриотическую акцию "Бессмертный полк", когда граждане нашей страны в День победы выходят на улицы с фотографиями своих родственников, погибших в Великой Отечественной войне.