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Общество

Депутаты держат на контроле реализацию нацпроектов

Татьяна Голикова. Фото: duma.gov.ru
Реализация национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Наука" и "Образование" была в центре внимания депутатов Госдумы в среду, 3 апреля. С докладом перед парламентариями в рамках правительственного часа выступила зампред кабмина Татьяна Голикова. Накануне она встретилась со всеми фракциями нижней палаты и ответила на вопросы законодателей.
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На исполнение указанных национальных проектов за шесть лет будет выделено 6,2 триллиона рублей, отметила Голикова. Причем из региональных бюджетов – лишь 377 миллиардов, остальные средства пойдут из федерального.

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Представитель правительства подробно остановилась на мерах, которые принимаются для реализации нацпроектов. В частности, будет расширяться поддержка молодых семей, в том числе предусматривается льготная ипотека при рождении второго и следующего ребенка. 

Стимулирование рождаемости включают в себя не только финансовые и медицинские меры, важно также обеспечить молодой матери возможность работать. С этими целями в ближайшие годы будет создано 255 тысяч ясельных мест, уточнила Голикова. 

Также принимаются меры для профилактики прерывания беременностей. Зампред правительства привела неутешительные данные: ежегодно фиксируется 750 тысяч таких случаев, причем лишь 20% – по медицинским показателям. По словам Голиковой, необходимо понять, почему женщины решаются на такой поступок. Кроме того, нужно делать все возможное, чтобы они не боялись рожать в молодом возрасте, сказала представитель правительства.

Не менее важный вопрос – популяризация здорового образа жизни. Особую роль здесь приобретает создание системы активного долголетия пожилых граждан: участие в наставничестве, поддержание их активности и востребованности в обществе.

Татьяна Голикова. Фото: duma.gov.ru

Необходимо также привлекать граждан к диспансеризации, причем не только старшее поколение. "Мы будем развивать популяционную профилактику. Регионам необходимо организовать мероприятия по агитации населения на диспансеризацию, профосмотры", – сказала Голикова.

Она подчеркнула, что люди должны иметь возможность проходить диспансеризацию, когда им удобно, в том числе в выходной день. Соответствующая информация должна быть доступна в интернете, добавила заместитель главы правительства. 

По ее словам, эти меры помогут переломить неблагоприятные тенденции – повышение смертности в 32 регионах России и уменьшение численности населения страны на 99,7 тысячи человек в прошлом году. Голикова обратилась к парламентариям с просьбой отслеживать работу регионов относительно этих показателей.

Улучшить здоровье и продолжительность жизни россиян призван также законопроект о здоровом питании. В ближайшее время документ внесут на рассмотрение Госдумы, отметила представитель правительства.

"Предстоит законодательно урегулировать идеологию здорового питания", – отметила Голикова, добавив, что в кабмине приняли решение закрепить за Роспотребнадзором функцию контроля качества продуктов питания.

После доклада Татьяны Голиковой слово взял аудитор Счетной палаты Михаил Мень. Он отметил непрерывную работу над нацпроектами, причем к обсуждению вопросов активно привлекается экспертное сообщество. Вместе с тем он указал на отсутствие плана по достижению ряда показателей и перегруженность исполнителей внешним мониторингом.

Михаил Мень. Фото: duma.gov.ru

Высказали свое мнение и представители профильных думских комитетов. Так, руководитель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что об итогах нацпроектов говорить пока рано, поскольку их реализация началась несколько месяцев назад.

Обращаясь к коллегам-депутатам, законодатель подчеркнул, что Госдума играет большую роль в исполнении национальных проектов. Речь идет о подготовке необходимой законодательной базы, качественном парламентском контроле. Не менее важно и то, как быстро правительство скорректирует нормативно-правовую базу, как оперативно деньги придут в регионы, насколько качественно те ими распорядятся, отметил Нилов.

Ярослав Нилов. Фото: duma.gov.ru

В свою очередь глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала увеличить финансирование по нацпроекту "Демография". По ее словам, в 2019 году на него выделено 500 миллиардов рублей. "Если посмотреть в процентном соотношении, это всего 0,7% от ВВП. Этого мало", – подчеркнула она.

После выступления Татьяны Голиковой парламентарии задали свои вопросы. Член фракции КПРФ Ольга Алимова подняла тему пересмотра потребительской корзины. Голикова напомнила, что в ноябре прошлого года была создана рабочая группа, где обсуждаются вопросы изменения потребительской корзины. "Эту работу должны завершить в 2019 году, чтобы в начале следующего года внести в парламент соответствующий законопроект", – ответила представитель кабмина.

Активно депутаты интересовались и мерами, которые принимаются для помощи с жильем молодым семьям. Голикова рассказала, что ведется работа по снижению ставок ипотечного кредитования и их субсидирования на весь срок займа. Кроме того, из средств бюджета на погашение ипотеки семьям с тремя и более детьми будет выделяться 450 тысяч рублей.

Фото: duma.gov.ru

Николай Говорин из фракции "Единая Россия" затронул тему финансирования строительства школ. Голикова ответила, что на создание мест в общеобразовательных учреждениях в ближайшие годы будет выделено 150 миллиардов рублей, на ликвидацию третьей смены – 44 миллиарда, большие деньги пойдут и на модернизацию инфраструктуры, создание мест в сельских школах.

Подняли парламентарии и такой важный вопрос, как доступность медицины. Депутаты указали члену кабмина на непростую ситуацию с медпомощью для простых граждан. По словам представителя правительства, расходы на здравоохранение увеличиваются, но не такими темпами, как хотелось бы.

"Мы вернули в нацпроект "Здоровье" все мероприятия, связанные с повышением доступности медицины в сельских населенных пунктах. Также продолжается решение вопроса кадрового обеспечения здравоохранения, заморожены темпы роста платных услуг", – рассказала Голикова, отметив, что правительство готово рассматривать предложения парламентариев.

Напомним, что на прошлом правительственном часе перед депутатами выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он рассказал парламентариям об итогах совершенствования пенсионной системы, мерах социальной защиты населения, повышении уровня жизни и доходов граждан и помощи в трудоустройстве. 

Автор: Иван Поляков3 апреля 2019, 13:07

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