"Как черт из табакерки": Макаревич излил тонны желчи на Зеленского
Макаревич заявил, что есть "одна вещь", объединяющая бывшую украинскую и нынешнюю российскую власть в "ненависти" к Зеленскому. "Это, значит, любой шутник может выскочить, как черт из табакерки, и с ходу набрать 70%? На чем же тогда мы, профессионалы, держимся?" – задался вопросом музыкант в своем Instagram.
Подписчики Андрея Макаревича добавили, что победа Зеленского на выборах не была столь уж легкой. "Не совсем "любой шутник". Это "любой шутник" + миллионы долларов и три года, потраченные на сериал "Слуга народа", которые, собственно, и обеспечили эту красивую победу", – написал один из пользователей Сети.
Ранее Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской писательницы Джоанны Стингрей о петербургском рок-клубе 80-х. Андрей Макаревич заявил, что это ахинея.
Свое мнение о произведении музыкант выразил в Facebook. Он обрушился с критикой на книгу "Стингрей в Стране чудес", в которой автор рассказывает о советской рок-музыке.
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