Медведева спела на юбилее Пугачевой
Светлану Медведеву сняли на видео в зрительном зале, когда Алла Пугачева исполняла песню Валерия Растриги "На землю выпала роса".
На появившемся в Сети ролике можно видеть, как жена Дмитрия Медведева подпевает на юбилее Пугачевой, передает Life.ru.
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