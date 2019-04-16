Пожар в Нотр-Дам связали с заговором против христиан
Пожар в Нотр-Дам вспыхнул вечером, в это время на лесах не было ни одного рабочего. Реставрационные конструкции проходили и внутри дубового шпиля, покрытого свинцовыми пластинами, рассказал директор фирмы Les Bras Freres, которая вела реставрацию собора. При этом не сообщается, как охранялся проход в рабочую зону и на леса.
Из-за пожара в Нотр-Дам главную пасхальную службу столицы Франции, назначенную на 21 апреля, пришлось перенести в церковь Сен-Сюльпис, неподалеку от Люксембургского сада. Французы вспоминают, что в марте эту церковь подожгли неизвестные в то время, когда там шел концерт органной музыки.
Полиция уверена, что это был поджог. Пламя сначала охватило кучу тряпок, затем перекинулось на старинную дубовую дверь. Сгорели дверь и лестница, пострадал витраж. К частью, дверь была такой толщины, что огонь не успел пробиться внутрь – слушатели концерта вовремя подняли тревогу. Виновных так и не нашли, пишет "МК".
До пожара в Нотр-Дам, в феврале, волна вандализма прокатилась по французским регионам. В дижонском соборе Нотр-Дам неизвестный разгромил хоры, открыл дарохранительницу и разбросал Святые Дары. Спустя несколько дней был осквернен храм Нотр-Дам-Дез-Анфан в Ниме.
Сожженный алтарь и изуродованную статую Христа оставили после себя вандалы в церкви городка Лавор. Трижды за 10 дней неизвестные осквернили церковь Святого Николая в Ивелин. Кроме пожара в Нотр-Дам, в пригородах Парижа пострадали еще несколько храмов.
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