Сделано заявление о бассейне на месте Нотр-Дам-де-Пари
Французы собирают деньги на восстановление Собора Парижской Богоматери. Для многих это символ Парижа – больше, чем Лувр и Эйфелева башня. К сожалению, уникальный орган возродить не удастся.
"Там совершенно потрясающий орган, восстановлению не подлежит. Там всегда было много туристов. Как у нас в Исаакиевском соборе, как в музее. Но с другой стороны там шли службы, можно было послушать тот же огромный орган. Это же все-таки артефакт, возможность заглянуть в прошлое, потрогать камни, которые в XII веке такой же как ты человек положил один на другой", – прокомментировал печальную новость музыкант Вячеслав Петкун.
Певец исполнил главную роль в мюзикле по мотивам романа Виктора Гюго, он часто бывал в Париже и в Нотр-Дам-де-Пари. Больше всего Петкун сожалеет о том, что знаменитый орган потерян безвозвратно.
Пожар в знаменитом Соборе Парижской Богоматери случился за 6 дней до католической Пасхи. Вячеслав Петкун надеется, что это просто совпадение.
"Не склонен углубляться в такие категории. В Питере несколько лет назад горел Троицкий собор. Сгорел самой большой деревянный купол в Европе. Восстановили. Надеюсь, что французы бассейн не построят, на этом месте все равно будет Собор. Люди они последовательные, возможности у них есть", – цитирует музыканта сайт "Комсомольская правда".
Около месяца назад началась реконструкция Собора Парижской Богоматери. На нее выделили 6 миллионов евро. Католический храм в центре Парижа является одним из его символов. Нотр-Дам-де-Пари построен в 1163 году. Собор многократно переделывался и капитально реставрировался.
Пожар в знаменитом Соборе Парижской Богоматери вспыхнул около 8 часов вечера 15 апреля. Огонь уничтожил шпиль собора, знаменитые часы и всю кровлю. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил сбор средств на восстановление Нотр-Дам-де-Пари.
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