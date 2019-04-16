Лужков отругал французов за пожар в Нотр-Дам
При тушении пожара в Нотр-Дам французские власти не использовали весь имеющийся у них потенциал. У собора действовала лишь одна подающая воду вышка, а вертолеты не использовались вовсе.
"Когда поступает сигнал с такого объекта, как собор Парижской Богоматери, нужно сосредоточить все имеющиеся силы. Возможно, потери были бы меньше, но медленно действовали пожарные, хотя со стороны сложно это объективно оценить", – заявил бывший московский градоначальник Юрий Лужков, комментируя сообщения о пожаре в Нотр-Дам.
В управлении гражданской обороны Франции ранее поясняли, что пожар на таких объектах, как Нотр-Дам, нельзя тушить с воздуха – существует риск обрушения всей структуры. Однако Лужкова этот аргумент не убедил.
"Это не аргумент, потому что башни, потрясающие по красоте, как мы видели, падали. Тем более что сделаны они из дерева, и их нужно было защищать с воздуха. Разумно было начать вынос всех ценностей, христианских святынь сразу, когда начался пожар", – заявил Лужков в эфире НСН.
Бывший мэр Москвы увидел сходство парижского инцидента с пожаром в московском Манеже в 2004 году. Лужков убежден, что на каждый такой случай у властей должен быть разработан конкретный план, периодически проводиться учения. Действия спасателей и пожарных отрабатываются до автоматизма. А в случае с пожаром в Нотр-Дам всего этого не было.
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