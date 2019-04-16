Лужков отругал французов за пожар в Нотр-Дам

Юбилей Пугачевой Форум Выборы президента Украины Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Вторник 16 апреля
Лента новостей
19:21
В Уфе без вести пропала пенсионерка в тапочках
18:42
Агрессивный лемур напал на жительницу Подмосковья
18:06
Знаменитая модель подразнила народ обнаженной грудью (видео)
17:43
Рахмон пригласил Володина посетить Таджикистан
17:38
Суд над Кокориным и Мамаевым забуксовал из-за стула
17:33
Погибли 11 человек: автобус и грузовик попали в жуткое ДТП
16:56
Аэропорт в Петрозаводске сменил название из-за злых сил
16:13
Приковали цепями: московский путешественник умер в мучениях
16:13
Стриптизерша из шоу "Дом-2" восстановила девственность
16:06
Светлана Бондарчук вступилась за новую пассию экс-мужа Паулину Андрееву
15:40
Не Малинин: Зарубина представила настоящего отца дочери
15:31
"Глазам не верю": опустевший Крымский мост шокировал россиян
15:19
Беременная Андрейченко рискнула жизнью ребенка
14:47
"Пинка под зад": настырному Губерниеву крепко досталось
14:25
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 апреля 2019 года
14:02
Законопроект об "ипотечных каникулах" прошел второе чтение
13:59
Джоли после развода с Питтом сменила фамилию
13:33
Вика Лопырева о втором ребенке: Дочка точно будет похожа на меня
13:27
Москвичей предупредили об остановке поездов на красной линии метро
13:24
Живое сердце напечатано на 3D-принтере
13:18
"Единая Россия" выступила против платных перекрестков
13:04
"Оставь его в покое!": ведущая жестко осадила пышку из "Дома-2" (видео)
12:42
Паллиативная помощь в России становится доступнее
12:38
Молодая фигуристка ответила на нападки Плющенко
12:35
Крик души: одинокая Лорак расплакалась от страданий по бывшему мужу
12:15
Госдума обеспечила надежность Рунета
12:10
Цымбалюк-Романовская устроила сюрприз для любимых россиян
12:08
Марата Башарова сняли в обнимку с другой женщиной
12:05
Бондарчук раскрыла правду о бывшем муже
11:56
В Серпухове в страшном пожаре погибли дети
11:54
"Беги, глупец": Топалов напросился на хорошую взбучку от жены
11:30
"Отдает подлостью": звезда "Дома-2" пригвоздила зарабатывающую на сыне Рудковскую
11:13
"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
11:12
Разразившуюся грязной бранью Собчак уличили в расизме
10:53
Сотрудницу метро взял в заложницы опасный рецидивист
10:41
Капризная Маркл погнала в шею очередного помощника
10:32
Болтливый Зеленский проговорился о встрече с Путиным
10:31
"Смачная!": звезда "Дома-2" возбудила народ пикантным видео
10:20
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
10:04
"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери
09:49
Разъяренный Овечкин отмутузил соперника (видео)
09:29
Пугачева устроила разгром после слов выругавшейся Сердючки
09:19
Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу метро в Москве
09:15
"Слишком горячо": Семенович взбудоражила мужчин откровенным фото
09:04
Бывший муж влез в грязные разборки с любовником Началовой
08:49
Надежда Савченко вышла на свободу
08:16
Тяжелобольная солистка SEREBRO вышла на связь
07:03
"Решил отбить": необычный соперник угрожает браку Пугачевой и Галкина
06:30
Русофоб Зеленский пошел по стопам Порошенко
05:02
"Цифра роковая": в смертях Началовой и Децла нашли мистическое совпадение
03:01
Лазарев выбрал самую красивую девушку России
01:00
Зудина опростоволосилась в прямом эфире
22:59
Тайные подробности юбилейного концерта Пугачевой
22:00
Верка Сердючка отправится на "Евровидение-2019" от Украины
21:51
"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари
21:17
Мамаева задушили в автозаке
21:14
"Ходячий вынос мозга": фригидную Бузову назвали кошмаром любого мужика
20:45
Дакота резко ответила на слухи о связи с женатым
20:34
Известный актер сбросил к юбилею 100 килограммов
20:23
Жуткий пожар в Соборе Парижской Богоматери попал на видео
20:08
Повалий публично обратилась к празднующей Пугачевой
20:05
Брошенная звезда "Ранеток" разделась для нового кавалера
19:23
"Лучше бы раньше": Звезда Comedy Woman рассказала о борьбе с раком
19:12
Пугачева заставила фанаток целый день ждать у ворот
18:44
Неожиданное назначение сына Лукашенко
18:06
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
17:47
Переживший трагедию Резник заговорил о самоубийстве
17:23
Собчак уличили в наркомании после "демонических" танцев
17:17
Принимающая поздравления Пугачева взбесилась от упоминания о муже
17:17
В доме на севере Москвы горел балкон
17:16
"ЕР" выявила проблемы с нацпроектами в Чувашии и Марий Эл
16:46
На Западе объявили об убийстве Зеленского
16:46
Раскрыт вред частого мытья
16:42
Житель Петербурга погиб при взрыве гранаты
16:04
Maruv довела до истерики украинцев признанием в любви к России
15:39
Порошенко выдвинул серьезное обвинение в адрес Зеленского
15:33
Футболистов "Спартака" обвинили в продажности
15:30
Скандал в день юбилея: Пугачеву лишили высшей государственной награды
15:25
"Ему помереть не дали": Зверев в слезах впервые рассказал правду о сыне
15:22
В Башкирии женщину наказали за комментарий в "Вконтакте"
14:48
Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым
14:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 апреля 2019 года
14:31
"Жалкие ничтожества": муж набросился на обидчиков Гагариной
14:05
Пустившийся в пляс алкоголик Порошенко стал посмешищем
13:51
Лижущиеся в постели Цымбалюк-Романовская и Шаляпин предстали во всей красе
13:46
В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов" (видео)
13:44
Под Щербинкой "гонщик" на BMW утопил машину в пруду
13:41
Оскандалившуюся Малышеву прижали к стенке
13:27
Мужу Ксении Бородиной сделали операцию
12:53
"Подобрал пожарник": Тутберидзе опозорили перед всей страной
12:52
"Месяц не расчесывалась": Ковальчук разнесли за неряшливый образ
12:40
Больной раком Юдашкин пустился в пляс с красавицей Навкой
12:31
"Взрыв мозга": люди в шоке после сообщения о закрытии Крымского моста
12:31
Внук бывшего вице-президента АвтоВАЗа стал участником смертельного ДТП в Москве
12:29
Смелые наряды молодящейся Пугачевой
12:20
"Было страшно!": Меньшиков разоткровенничался о контакте с Пугачевой
12:19
"У Загитовой нет шансов": Тутберидзе показала новую ученицу
11:54
"Довели!": Пугачева эмоционально отреагировала на поздравления детей и мужа
11:53
"Молится на Америку": снимок Топурии с флагом привел народ в ярость
11:50
Пьяная женщина сожгла дом с детьми после ссоры с мужем
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Переделанную Барановскую поддержали после шокирующего признания
"Противно": голые Солнцев и его жена-пенсионерка вызвали омерзение
Запрещенный клип Пугачевой увидел свет (видео)
Заподозренной в алкоголизме Джоли нашли оправдание
Россияне выбрали самую любимую песню Пугачевой
Пугачева получила неожиданное поздравление с юбилеем
Общество

Лужков отругал французов за пожар в Нотр-Дам

Юрий Лужков. Фото: www.globallookpress.com
Пожар в Нотр-Дам показал неподготовленность парижских властей к подобным инцидентам. Пожарные действовали нерасторопно.
прочитано 523 раза

При тушении пожара в Нотр-Дам французские власти не использовали весь имеющийся у них потенциал. У собора действовала лишь одна подающая воду вышка, а вертолеты не использовались вовсе.

ПО ТЕМЕ

Сделано заявление о бассейне на месте Нотр-Дам-де-Пари

"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари

 Юрий Михайлович Лужков

Юрий Михайлович Лужков экс-мэр Москвы

"Когда поступает сигнал с такого объекта, как собор Парижской Богоматери, нужно сосредоточить все имеющиеся силы. Возможно, потери были бы меньше, но медленно действовали пожарные, хотя со стороны сложно это объективно оценить", – заявил бывший московский градоначальник Юрий Лужков, комментируя сообщения о пожаре в Нотр-Дам.

В управлении гражданской обороны Франции ранее поясняли, что пожар на таких объектах, как Нотр-Дам, нельзя тушить с воздуха – существует риск обрушения всей структуры. Однако Лужкова этот аргумент не убедил.

"Это не аргумент, потому что башни, потрясающие по красоте, как мы видели, падали. Тем более что сделаны они из дерева, и их нужно было защищать с воздуха. Разумно было начать вынос всех ценностей, христианских святынь сразу, когда начался пожар", – заявил Лужков в эфире НСН.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наталья Радужная (@radu_nataly)

Бывший мэр Москвы увидел сходство парижского инцидента с пожаром в московском Манеже в 2004 году. Лужков убежден, что на каждый такой случай у властей должен быть разработан конкретный план, периодически проводиться учения. Действия спасателей и пожарных отрабатываются до автоматизма. А в случае с пожаром в Нотр-Дам всего этого не было.

Автор: Андрей Евлампиев16 апреля 2019, 18:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Неожиданное назначение сына Лукашенко
На Западе объявили об убийстве Зеленского
Порошенко выдвинул серьезное обвинение в адрес Зеленского
Лукашенко сделал важное заявление после атаки на Путина

Шоу-бизнес

Оплачивает няню и водителя: сын Рудковской сам зарабатывает на красивую жизнь
Знаменитая модель подразнила народ обнаженной грудью (видео)
Александрова поблагодарила Пугачеву за спасение
Стриптизерша из шоу "Дом-2" восстановила девственность

Проишествия

"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
Ужас на могилах: девушка ослепла после посещения кладбища

Lifestyle

Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Вика Лопырева о втором ребенке: Дочка точно будет похожа на меня

Модель дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук вступилась за новую пассию экс-мужа Паулину Андрееву

Светская львица стала гостьей шоумена Бориса Корчевникова
Шоу-бизнес

Тяжелобольная солистка SEREBRO вышла на связь

Ирина Титова обратилась к поклонникам из больницы
Шоу-бизнес

Не Малинин: Зарубина представила настоящего отца дочери

Певица сделала громкое заявление

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Вдова Марьянова убивает себя
Совет на выходные
Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду

Фоторепортажи

"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери
Лазарев выбрал самую красивую девушку России
Смелые наряды молодящейся Пугачевой
Полька с грудью восьмого размера покоряет мир

Спорт

Мамаева задушили в автозаке
Футболистов "Спартака" обвинили в продажности
"Подобрал пожарник": Тутберидзе опозорили перед всей страной
"У Загитовой нет шансов": Тутберидзе показала новую ученицу

Регионы

В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов" (видео)
Подробности массового побега опасных преступников из изолятора в Туве
Сделано предупреждение об обрушении Крымского моста
Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru