Преемницу Меркель затравили за шутку о туалетах

Шутливое высказывание преемницы Ангелы Меркель вызвало скандал в Германии. Аннегрет Крамп-Карренбауэр позволила себе с юмором высказаться о туалетах для "нейтрального пола".

Аннегрет Крамп-Карренбауэр с декабря 2018 года – преемница Ангелы Меркель на посту председателя немецкого Христианско-демократического союза. Канцлер решила не участвовать в предстоящих в 2021 году выборах, и теперь Крамп-Карренбауэр считают главным претендентом на пост германского лидера.

Вызвавшее столько шума заявление преемницы Меркель прозвучало во время карнавального судебного заседания – такая постановка проходит каждый год в Штокахе, в земле Баден-Вюртемберг. Глава ХДС коснулась вопроса туалетов для так называемого нейтрального пола. "Для тех, кто пока не знает, следует ли им еще мочиться стоя или они уже должны делать это сидя", – сказала Крамп-Карренбауэр.

Мероприятие носило карнавальный характер, однако слова преемницы Ангелы Меркель были восприняты всерьез и вызвали волну негодования в Германии. Юмор посчитали неуместным, а политика осудили за пренебрежение к проблемам "нейтрального" пола. Некоторые официальные лица назвали произошедшее "настоящей трагедией", передает РИА ФАН.

Сенатор Берлина по вопросам культуры Клаус Ледерер написал на своей странице в Twitter, что "председатель самой многочисленной партии бундестага находит это веселым – на уровне компании завсегдатаев на карнавале осуждать людей, которые не соответствуют действующим "мачо-нормам", – передает телеканал "360".

Извинений от преемницы Ангелы Меркель потребовали как представители ЛГБТ-сообщества, так и ее коллеги, пишет "Комсомольская правда". К примеру, мэр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что "карнавальная шутка может быть плохой или хорошей, однако за ней всегда скрывается некая позиция". Как политики, так и обычные граждане говорят о том, что надо бороться против таких женщин, как Крамп-Карренбауэр, сообщает "Царьград ТВ".