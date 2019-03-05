Преемницу Меркель затравили за шутку о туалетах

0
"Евровидение-2019" Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Вторник 5 марта
Лента новостей
08:34
Страдающая слабоумием пенсионерка потерялась и замерзла насмерть
08:19
Отец раскрыл врожденную болезнь Децла
07:54
Неуравновешенную звезду "Дома-2" гонят с проекта (видео)
03:17
На распоясавшегося Шнурова нашли управу
01:09
Самбурская готовится к рождению ребенка
23:15
"Ничего я ей дарить не буду!": Буйнов высказался о юбилярше Пугачевой
22:04
В Британии готовят похороны Скрипалей
21:49
Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" спасалась от жаждущей крови толпы
21:32
Тяжелобольной Влад Топалов сорвал концерт
21:20
Звезда популярного сериала умерла в больнице
21:13
Как привлечь врачей и учителей на село
21:11
Володин предостерег от вмешательства в дела других стран
20:52
Госдума активно взялась за реализацию послания президента
20:47
"Прогрессирующая болезнь?": исхудавшая Началова ужаснула странным снимком
20:10
Робби Уильямс впал в депрессию после тяжелой утраты
19:52
Униженный Трампом Порошенко попал на деньги
19:51
В Ижевске женщину с ребенком сбили на тротуаре
19:42
В Татарстане автоматизированный манипулятор убил рабочего
19:30
При пожаре в Нижнем Тагиле пострадал мужчина
19:26
Пожаловавшуюся на "бордовую задницу" Тодоренко заподозрили в беременности
19:17
В Тюмени машина сбила ребенка и скрылась с места ДТП
18:58
Бондарчук заявила о грязных приставаниях известного режиссера
18:53
"ЕР" сомневается в законности строительства завода на Байкале
18:50
В Омске охранник пырнул коллегу ножом в пьяной драке
18:47
"Шизофрения": истерика звезды "Дома-2" шокировала зрителей
18:44
Зеленский влепил смачную пощечину нахалу Порошенко
18:38
Под Нижним Новгородом рабочий умер в железнодорожной цистерне
18:31
В центре Ростова невнимательный водитель сбил невнимательного пешехода
18:26
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
18:25
В Польше разбился истребитель МиГ-29
18:20
В Казани подсудимый сбежал с оглашения приговора
18:09
Фадеева жестко подставили на открытии зимней Универсиады
17:33
"Крышу снесло": Малышева удивила поведением в эфире
17:26
В Пензе поймали банду ночных грабителей
17:07
Проект "ПолитСтартап" привлек тысячи молодых россиян
17:04
Муж сбежал от ослепшей "Ранетки" и больного ребенка
16:56
"Единая Россия" помогает водителям-инвалидам
16:56
"Сын" Спартака Мишулина оказался убийцей
16:44
Сделано откровенное заявление об опасности Крымского моста
16:38
Возле посольства США в Москве грузовик сбил двух женщин
16:32
Дерзкий киллер застрелил замдиректора энергетической компании (видео)
16:28
Эксперты: Децл умер в результате осложнений серьезной болезни
15:47
Доведенная вопросами о Богомолове Собчак трусливо сбежала
15:45
Володин обсудил отношения России и США с евангелистом Грэмом
15:39
Чиновника "Роскосмоса" затравили за "скотобазу"
15:37
В Подмосковье пройдет 23-й Российский интернет-форум
15:28
Сталинские замашки: Лукашенко решил подмять под себя Россию
15:16
"Беременная" от Киркорова перед смертью отдала ему самое дорогое
14:54
"Вот козел!" – Дубцова в ярости обрушилась на кровавого убийцу
14:34
Мужа-иностранца Сати Казановой не пустили в Россию
14:28
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 марта 2019 года
14:23
Умер солист легендарной группы The Prodigy
14:03
Выставка "Атмосфера творчества" приглашает встретить весну
13:49
Осрамившегося Галкина смешали с грязью
13:45
Заклеванный россиянами Виторган разразился отборной бранью
13:45
Сказочницу Тимошенко жестко осадили
13:41
Волочкова сорвала интервью после обнародования ее интимного секрета
13:33
В Уфе на мужчину рухнул снег с крыши
13:18
Разрушительный смерч унес жизни 22 человек (видео)
13:03
В центре Петербурга нашли труп пенсионера
13:00
Матерщинник Шнуров спасается бегством после жесткого запрета
12:56
Вкусно было всем: в Москве завершился гастрономический фестиваль
12:49
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
12:44
Под Москвой жильцов массово эвакуировали из-за угрозы взрыва
12:21
Объявлена дата смерти Бориса Моисеева
12:16
В Санкт-Петербурге открыли стрельбу у роддома
12:07
Маркл готовят к рождению трех детей
12:03
Рецепт карамелизованных блинчиков с муссом из домашнего творога
11:52
Счастливая Муцениеце ушла в отрыв после долгожданного сюрприза
11:51
Есть жертвы: жителей ХМАО потрясла жуткая авария
11:41
Российские врачи произвели фурор в области лечения рака
11:20
Известный футболист порезал соперников во время матча (видео)
11:14
Наглец Лукашенко поставил дерзкий ультиматум Путину
11:10
Горячие бразильянки показали прелести на карнавале
11:05
Во Владивостоке самолет сбил собаку
10:55
Пенсионерка Ротару вернулась на сцену после страшной болезни
10:40
Гороскоп на неделю
10:38
Постаревшая на 20 лет Бузова заявилась в Кремль
10:19
Актер из "Интернов" получил серьезную травму
10:16
"На "Евровидение" в итоге отправлюсь я!": сенсационное заявление Панайотова
10:12
Отчаявшийся Порошенко бросился в ноги Путину
10:11
"Евровидение-2019" сотряс грязный скандал с махинациями
10:08
"Пусть живет битой скотиной": жену Башарова смачно приложили
09:59
Скончалась звезда шоу "Голос"
09:42
Губерниев высмеял крестившуюся Вяльбе
09:26
У рыдающей Повалий ночью отобрали ребенка
09:18
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
09:11
"Чудо в перьях": 69-летний Леонтьев ошарашил народ
09:02
Михалков отбрил глумливого Доренко за нападки
08:30
"Какие-то сволочи": дерзкое заявление Пригожина об отъезде из России
08:09
Смерть из-за тяжелой болезни добила Максакову
07:15
Зеленский раскрыл тайну неудачника Порошенко
05:02
"Лазарев подарил?": Лорак вывели на чистую воду
02:30
Футбольный арбитр возбудила народ шикарным телом
00:11
Больше не шпагат: Волочкова демонстрирует новый прием
22:09
Кудрявцева показала синяк от Лазарева
20:03
"Нам так удобнее": Россия ответила на претензии НАТО к Крымскому мосту
17:45
"Можете отвернуться и не смотреть": дочь Толкалиной об анорексии
16:42
Игорь Крутой рассказал о страшном недуге
16:24
Маркл пошла наперекор королевской семье
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Порошенко ввел в Донбасс войска на бронетехнике из Чернобыля
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Наглец Лукашенко поставил дерзкий ультиматум Путину
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
Волочкова сорвала интервью после обнародования ее интимного секрета
"Сын" Спартака Мишулина оказался убийцей
Общество

Преемницу Меркель затравили за шутку о туалетах

Ангела Меркель и Аннегрет Крамп-Карренбауэр . Фото: www.globallookpress.com
Шутливое высказывание преемницы Ангелы Меркель вызвало скандал в Германии. Аннегрет Крамп-Карренбауэр позволила себе с юмором высказаться о туалетах для "нейтрального пола".
прочитано 89 раз

Аннегрет Крамп-Карренбауэр с декабря 2018 года – преемница Ангелы Меркель на посту председателя немецкого Христианско-демократического союза. Канцлер решила не участвовать в предстоящих в 2021 году выборах, и теперь Крамп-Карренбауэр считают главным претендентом на пост германского лидера.

ПО ТЕМЕ

Меркель всадила нож в спину Порошенко ради дружбы с Путиным

Украинцы взвыли после признания Меркель о Путине

 Ангела Доротея Меркель

Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Вызвавшее столько шума заявление преемницы Меркель прозвучало во время карнавального судебного заседания – такая постановка проходит каждый год в Штокахе, в земле Баден-Вюртемберг. Глава ХДС коснулась вопроса туалетов для так называемого нейтрального пола. "Для тех, кто пока не знает, следует ли им еще мочиться стоя или они уже должны делать это сидя", – сказала Крамп-Карренбауэр.

Мероприятие носило карнавальный характер, однако слова преемницы Ангелы Меркель были восприняты всерьез и вызвали волну негодования в Германии. Юмор посчитали неуместным, а политика осудили за пренебрежение к проблемам "нейтрального" пола. Некоторые официальные лица назвали произошедшее "настоящей трагедией", передает РИА ФАН.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото: www.globallookpress.com

Сенатор Берлина по вопросам культуры Клаус Ледерер написал на своей странице в Twitter, что "председатель самой многочисленной партии бундестага находит это веселым – на уровне компании завсегдатаев на карнавале осуждать людей, которые не соответствуют действующим "мачо-нормам", – передает телеканал "360".

Извинений от преемницы Ангелы Меркель потребовали как представители ЛГБТ-сообщества, так и ее коллеги, пишет "Комсомольская правда". К примеру, мэр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что "карнавальная шутка может быть плохой или хорошей, однако за ней всегда скрывается некая позиция". Как политики, так и обычные граждане говорят о том, что надо бороться против таких женщин, как Крамп-Карренбауэр, сообщает "Царьград ТВ".

Автор: Андрей Евлампиев5 марта 2019, 09:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Меркель подурачилась с Макроном

567

комментарии

Политика

В Британии готовят похороны Скрипалей
Униженный Трампом Порошенко попал на деньги
Сталинские замашки: Лукашенко решил подмять под себя Россию
Униженный Трампом Порошенко попал на деньги

Шоу-бизнес

Отец раскрыл врожденную болезнь Децла
Лорак взбесила украинцев цветущим видом
Неуравновешенную звезду "Дома-2" гонят с проекта (видео)
На распоясавшегося Шнурова нашли управу

Проишествия

Разрушительный смерч унес жизни 22 человек (видео)
Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер

Lifestyle

Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать
Садальский похвалил Хабиба за борьбу с обнаженкой в театре
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Шоу-бизнес

Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте

Примадонна устроила праздник в честь начала весны
Шоу-бизнес

Эксперты: Децл умер в результате осложнений серьезной болезни

Пришли результаты судебно-медицинской экспертизы
Шоу-бизнес

"Прогрессирующая болезнь?": исхудавшая Началова ужаснула странным снимком

Поклонники надеются, что это неудачный фотошоп
Шоу-бизнес

"Сын" Спартака Мишулина оказался убийцей

Битва за наследство звезды продолжается

Гороскоп

Новую любовь вдовы Децла ожидает скорый конец
Самбурская готовится к рождению ребенка
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Горячие бразильянки показали прелести на карнавале
Постаревшая на 20 лет Бузова заявилась в Кремль
Стала известна самая популярная женщина в Instagram
Романтичная история любви девушки-бойца UFC и ее подруги

Спорт

Известный футболист порезал соперников во время матча (видео)
Губерниев высмеял крестившуюся Вяльбе
Слуцкая поведала об издевательствах над дочерью
Учениц Тутберидзе побили на первенстве Москвы

Регионы

Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Что стало с Крымским мостом после чудовищного шторма
Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru