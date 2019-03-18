Второй ребенок-маугли умер в Москве

В Москве в захламленной квартире обнаружили тело мальчика, которого воспитывали мать и бабушка. По факту же ребенок был брошен – он скончался от остановки сердца, пишет портал m24.ru.
Со слов инсайдеров, погибший мальчик страдал аутизмом и фактически был предоставлен сам себе. С ним мало гуляли и плохо кормили, отмечает портал "360". В свою очередь "Вечерняя Москва" добавляет, что, по словам соседей, из квартиры вывезли три грузовика мусора. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.
Ранее в одной из захламленных московских квартир была найдена пятилетняя девочка, которую журналисты тут же окрестили маугли. Мать оставила ребенка без еды и воды, а сама проживала с сожителем. Теперь женщина арестована, напоминает RT.
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