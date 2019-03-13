Первый канал покопался в грязном белье матери девочки-маугли

История брошенной пятилетней девочки-маугли, которую нашли в захламленной столичной квартире, продолжает обрастать подробностями. В студии ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала расспросили любовника матери несчастной малышки.

Редакторам ток-шоу удалось выяснить, где и с кем проводила ночи родительница девочки-маугли Ирина Геращенко. Выяснилось, что последние полгода она состояла в гражданском браке с мужчиной. Возлюбленного Ирины пригласили в студию шоу "Пусть говорят".

Мужчина рассказал, что Геращенко проживала у него. "Ну мы вместе жили под одним одеялом пять месяцев где-то", – заявил присутствующим на съемках любовник Ирины.

Мать малышки, которую нашли в окружении гор мусора, по его словам, была отличной хозяйкой. В квартире, где он проживал вместе с Геращенко, она ежедневно наводила уют. "Чистота порядок в доме, все стекла, все помыто", - заметил мужчина.

В беседе с ведущим шоу "Пусть говорят" Дмитрием Борисовым он также сообщил, что странностей в поведении зазнобы не замечал. "Она уходила на работу, потом приходила обратно", – рассказал возлюбленный Геращенко.

Меж тем, любовник матери девочки-маугли не стал скрывать, что были случаи, что Ирина два-три дня не выходила из дома. "Следовательно, девочка все это время находилась в квартире одна", – сделал вывод Борисов.

Полная версия сенсационного интервью с возлюбленным Ирины Геращенко появится на российских экранах сегодня, 13 марта, в 19:50 в рамках шоу "Пусть говорят". Первый канал старательно покопался в грязном белье женщины и готов рассказать своим зрителям самые смачные подробности.