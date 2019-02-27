"Все всем изменяют": Канделаки под впечатлением от ухажера Собчак
Канделаки рассказала, что посмотрела начало "Содержанок". Неизвестно, видела ли фильм Ксения Собчак, – пока своим впечатлением публично поделилась Тина.
"Я обращу ваше внимание только на одну вещь. Все всем изменяют. Это очень важный момент в фильме для меня, потому что это связано не с пороком и развратом, точнее не только с ними, а с безысходностью", – высказала свою точку зрения Канделаки. При этом она отметила, что критики, в отличие от нее, будут активно обсуждать фабулу, форму, работу режиссера, оператора и sound продюсера.
"Если Бетси изменяла от скуки, а Каренина влюбилась, то по двум сериям пока видно, что социальная несправедливость на каждой ступени делает секс единственным способом выражения свободы выбора. Потому что во всех остальных случаях выбора нет", – считает коллега Ксении Собчак. Канделаки подчеркнула, что именно это ей и показалось интересным в сериале Богомолова.
По словам телеведущей, когда секс становится единственной формой протеста, то неминуемо приводит к перерождению общества. "Человеку нужен выбор социальной роли, а там уж он сам решит, тварь он дрожащая или право имеет", – заключила Канделаки.
Напомним, с конца 2018 года в СМИ муссируются слухи о том, что брак Ксении Собчак и Максима Виторгана рушится. Виной тому, как сообщали некоторые издания, стал режиссер Константин Богомолов. Якобы ситуация настолько накалилась, что муж Собчак был вынужден выяснять с ним отношения.
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