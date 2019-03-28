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В скандал Собчак и Кожевниковой влезла Канделаки

Тина Канделаки. Фото: www.globallookpress.com
Шумиха вокруг конфликта телеведущей Ксении Собчак и актрисы Марии Кожевниковой не утихает. Ситуацию прокомментировала бывшая подруга гламурной блондинки Тина Канделаки.
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Поводом для распри стала история восьмилетней давности. Однако эта ситуация очень ранила Марию Кожевникову. На шоу "Секрет на миллион" она призналась, что даже не здоровается с Ксенией Собчак: в Twitter телеведущая обматерила актрису, задавшись вопросом, как ей удалось попасть в Госдуму. Через какое-то время Ксения попросила об интервью, но Мария отказала, памятуя о ее грубости.

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Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

Ответ Собчак последовал тут же. Затем слово снова взяла Кожевникова. Потом поступил ответ от оппонентки. Эти посты можно почитать в их аккаунтах в Instagram. Дамы так и не пришли к консенсусу. Общественность обратилась за комментарием к Тине Канделаки, бывшей подруге Ксении Собчак.

В Stories бизнес-леди пояснила, почему их дорожки с гламурной блондинкой разошлись. "Разность взглядов. Мне кажется, это очевидно. Я считаю, что при тотальной публичности люди не все должны выносить на свет рамп. У Ксении другая точка зрения. Я ничего ни обсуждать, ни рассказывать не собираюсь. И никогда не буду. Разве что в 80 лет в мемуарах", – улыбнулась Тина Канделаки.

Относительно скандала Собчак и Кожевниковой она заявила: "Мое мнение такое. С Собчак не надо спорить, с Собчак не надо взаимодействовать, с Собчак не надо ничего делать. За Собчак можно просто наблюдать, чем я и занимаюсь много лет. Со стороны..."

Автор: Наталья Аряева28 марта 2019, 09:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительные фото Тины Канделаки

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