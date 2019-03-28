В скандал Собчак и Кожевниковой влезла Канделаки
Поводом для распри стала история восьмилетней давности. Однако эта ситуация очень ранила Марию Кожевникову. На шоу "Секрет на миллион" она призналась, что даже не здоровается с Ксенией Собчак: в Twitter телеведущая обматерила актрису, задавшись вопросом, как ей удалось попасть в Госдуму. Через какое-то время Ксения попросила об интервью, но Мария отказала, памятуя о ее грубости.
Ответ Собчак последовал тут же. Затем слово снова взяла Кожевникова. Потом поступил ответ от оппонентки. Эти посты можно почитать в их аккаунтах в Instagram. Дамы так и не пришли к консенсусу. Общественность обратилась за комментарием к Тине Канделаки, бывшей подруге Ксении Собчак.
В Stories бизнес-леди пояснила, почему их дорожки с гламурной блондинкой разошлись. "Разность взглядов. Мне кажется, это очевидно. Я считаю, что при тотальной публичности люди не все должны выносить на свет рамп. У Ксении другая точка зрения. Я ничего ни обсуждать, ни рассказывать не собираюсь. И никогда не буду. Разве что в 80 лет в мемуарах", – улыбнулась Тина Канделаки.
Относительно скандала Собчак и Кожевниковой она заявила: "Мое мнение такое. С Собчак не надо спорить, с Собчак не надо взаимодействовать, с Собчак не надо ничего делать. За Собчак можно просто наблюдать, чем я и занимаюсь много лет. Со стороны..."
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