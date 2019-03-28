В скандал Собчак и Кожевниковой влезла Канделаки

Шумиха вокруг конфликта телеведущей Ксении Собчак и актрисы Марии Кожевниковой не утихает. Ситуацию прокомментировала бывшая подруга гламурной блондинки Тина Канделаки.

Поводом для распри стала история восьмилетней давности. Однако эта ситуация очень ранила Марию Кожевникову. На шоу "Секрет на миллион" она призналась, что даже не здоровается с Ксенией Собчак: в Twitter телеведущая обматерила актрису, задавшись вопросом, как ей удалось попасть в Госдуму. Через какое-то время Ксения попросила об интервью, но Мария отказала, памятуя о ее грубости.

Ответ Собчак последовал тут же. Затем слово снова взяла Кожевникова. Потом поступил ответ от оппонентки. Эти посты можно почитать в их аккаунтах в Instagram. Дамы так и не пришли к консенсусу. Общественность обратилась за комментарием к Тине Канделаки, бывшей подруге Ксении Собчак.

В Stories бизнес-леди пояснила, почему их дорожки с гламурной блондинкой разошлись. "Разность взглядов. Мне кажется, это очевидно. Я считаю, что при тотальной публичности люди не все должны выносить на свет рамп. У Ксении другая точка зрения. Я ничего ни обсуждать, ни рассказывать не собираюсь. И никогда не буду. Разве что в 80 лет в мемуарах", – улыбнулась Тина Канделаки.

Относительно скандала Собчак и Кожевниковой она заявила: "Мое мнение такое. С Собчак не надо спорить, с Собчак не надо взаимодействовать, с Собчак не надо ничего делать. За Собчак можно просто наблюдать, чем я и занимаюсь много лет. Со стороны..."