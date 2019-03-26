"Беременная Ксения": Собчак спрятала живот под халатом

Ксения Собчак перестала скрывать романтические отношения с режиссером Константином Богомоловым. Ходят слухи, будто скандально известная телеведущая решилась на этот шаг, потому что ждет ребенка.

В передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" Ксения Собчак призналась, что мечтает о втором ребенке. Более того, в своем строящемся доме в Подмосковье гламурная блондинка уже запланировала детскую комнату. Пока же телеведущая воспитывает малолетнего сына Платона от актера Максима Виторгана.

Говорят, не просто так Ксения высказалась о втором ребенке. Ходят слухи о том, что она ждет малыша. На сей раз – от режиссера Константина Богомолова, роман с которым уже перестала скрывать. После того как влюбленный кинодеятель закружил сияющую ведущую на вечеринке, Ксения открыто сопровождает его на всех премьерах. Правда, фотографироваться вместе для массового зрителя пара еще не готова.

Кстати, о фотографиях. Слухи об интересном положении Ксении Собчак появились не на пустом месте. Подписчики обратили внимание на снимок блондинки, который та опубликовала на своей официальной странице в Instagram – журналистка запечатлена в джинсах и халате. Последний оказался весьма свободным в талии, что навело наблюдательных фанатов на определенные мысли.

"Беременная Ксения в халате", "Беременна от Богомолова", "Сейчас опять будут все писать, что беременна 😂", "Ксю никак беременна? Останься там, где стоишь на фото, и балдей", "Ксения подозрительно кругленькая", – прокомментировали пользователи Сети. Ксения Собчак пока не отреагировала на эти предположения.