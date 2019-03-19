Называется матерью: позарившуюся на миллионы Яковлева из "Иванушек" оплевали у Малахова

Масхуда Минидарова из Зеленодольска шокировала Андрея Малахова громким заявлением. Женщина сообщила в программе "Прямой эфир", что является биологической матерью умершего более года назад экс-солиста группы "Иванушки" Олега Яковлева.

По словам Минидаровой, настоящее имя певца – Каимов Руслан Рашидович. Он родился 12 декабря 1978 года. До 15 лет жил в ее доме. В 1994 году после конфликта с отчимом подросток сбежал. Масхуда подала в розыск, с тех пор он считался пропавшим без вести. Присутствующие в студии ток-шоу "Прямой эфир" друзья и знакомые Яковлева скептически отнеслись к словам жительницы Зеленодольска, в нее буквально плевали от негодования.

Меж тем Масхуда Минидарова поведала, что в октябре 1997 года увидела по телевизору клип группы "Иванушки", в солисте коллектива она узнала родного ребенка. Через несколько лет ей удалось встретиться с предполагаемым наследником. Она пересеклась с Яковлевым после концерта.

"Подлетел, обнял крепко меня так, а сам весь дрожит. Говорю: "Скажи мне, что случилось? Как ты сюда попал? Он мне палец ко рту приложил, к уху прижался и говорит: "Ничего не говори". Я ему шепотом: "Как ты в Москве оказался?" А он так: "Сестренку поехал искать". А я ему: "Какая сестренка, у тебя только братишка?" И тут я поняла, что лишнего говорить нельзя", – вспоминает ту встречу женщина в "Прямом эфире".

Минидарова также объяснила, почему ее отпрыск сменил имя. По мнению женщины, Руслан какое-то время был уверен, что она умерла, и, чтобы его не вернули в дом к отчиму, всем говорил, что сирота. Когда в очередной раз подросток ночевал на московском вокзале, его задержали представители правопорядка и отправили в детский дом. Именно там ему оформили новые документы на имя Олега Яковлева.

Татьяна Карматкова, подруга гражданской жены Олега Яковлева Александры Куцевол, уверена, что женщина – самозванка. Также она добавила, что певец по доброте душевной подыгрывал ее фантазиям.

"Мать Олега умерла в 1996 году. Олег мне говорил, что к нему подходила женщина, которая потеряла сына, и, чтобы не сделать ей больно, не травмировать, он просто с ней общался", – рассказала Карматкова, появившись в студии "Прямого эфира".

Минидарова согласилась пройти проверку на детекторе лжи. Примечательно, что Масхуда, с первых секунд программы говорившая, что не претендует на 200-миллионное наследство Олега Яковлева, проходя тестирование на полиграфе, прямо заявила, что планирует распоряжаться этими деньгами. А на вопрос: "Действительно ли вы являетесь матерью Олега Яковлева?" – женщина ответила утвердительно, однако показания прибора говорили об обратном.

"Я думаю, что это горе, которое случилось у нее... Она себя сильно убедила в том, что именно этот человек ее сын", – объяснил проводивший исследование эксперт в студии программы "Прямой эфир".