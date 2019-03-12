Мать московской девочки-маугли планировала изуверское убийство

Неудачная попытка убийства – так квалифицирую следователи действия матери московской девочки-маугли. Эксперты считают, что женщина собиралась избавиться от ребенка изощренным способом.

Московскую девочку-маугли нашли в квартире дома на Ленинградском шоссе с пластиковым шнуром на шее. Следователи считают, что Ирина Геращенко пыталась убить дочку хитрым способом: шнур должен был душить малышку по мере ее роста. 47-летней женщине выбирают меру пресечения в Савеловском суде, передает телеграм-канал Mash.

Московскую девочку-маугли нашли 10 марта. Мать оставила 5-летнего ребенка одного в квартире на несколько дней без еды и воды. Ребенка спасли сотрудники МЧС, которых вызвали соседи, спасателям пришлось вскрывать дверь.

Ребенок сейчас в реанимации в одной из столичных больниц. Врачи диагностировали у московской девочки-маугли сильное истощение. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Следователи опубликовали видео из жилища, в котором нашли московскую девочку-маугли. Свидетели говорят об "аде в отдельно взятой квартире". Комнаты завалены мусором и предметами быта, при этом ни продуктов, ни воды в доме не было, передает "Федерал Пресс".

Ситуацию с московской девочкой-маугли прокомментировал лидер партии ЛДПР. Владимир Жириновский считает, что власти виноваты больше, чем мать ребенка. По мнению политика, участковые должны быть психологами – и хотя бы раз в месяц посещать каждую неблагополучную квартиру.